樓價指數｜中原陳永傑：樓價已尋底反彈 料首季升3%至5%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，1月份受香港及內地同步放寬防疫措施，以及兩地通關的刺激下，市場情緒由悲觀轉樂觀，不論整體消費市場或物業市場反彈力度驚人，1月份一手成交逾500宗，較去年12月多逾80%。

料 2 月可錄千宗一手成交

他稱，上周公布的中原城市領先指數CCL，亦已較低位回升2%，相信樓價已成功尋底並反彈。日前新一年度的財政預算案公布寬減物業印花稅，以去年為例，佔近八成成交低於1,000萬元以下，措施可惠及大部分首置買家，故相信將有助推動物業市場流轉，樓價於首季有機會錄得3%至5%的升幅。雖然近期市況回暖，錄得不少二手反價個案，惟造價仍較高位時有一定折讓。

至於一手市場亦以剛需盤供應為主，受惠於新財案減釐印稅措施，預計本月推出的新盤反應亦相當熱烈，以東九龍新盤為例，財政預算案公布後，登記量大幅上升。陳永傑估計，2月份一手成交可達千宗，創半年新高，較1月份升逾90%。