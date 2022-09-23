樓價指數｜中原CCL失守170點　連跌10周累挫逾6%

本港二手樓價未止瀉，中原城市領先指數CCL最新報169.93點，為2019年2月169.95點後、逾3年半以來首度失守170點關口，創240周新低(2018年2月低見168.6點)，按周跌0.79%；連跌10周共6.14%，平了2019年10月連跌10周4.98%的記錄。

料今年底前後CCL下試160點

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，加息持續，二手樓市交投疲弱，樓價跌勢未止。本周CCL跌破170點，估計今年底前後下試160點。由CCL歷史高位191.34點計，預料樓價將下跌約15%。昨天(22日)美國聯儲局宣布加息0.75厘，以及滙豐上調最優惠利率0.125厘，對香港樓價的影響將會在下月中旬CCL開始反映。

大型屋苑及中小型單位樓價均見逾4年低位，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報170.57點，創240周新低(2018年2月低見170.52點)，按周降0.92%，連跌6周共4.28%。CCL(中小型單位)報168.83點，創241周新低(2018年2月低見168.03點)，按周挫0.91%，連跌10周共6.39%。CCL(大型單位)報175.38點，創81周新低(2021年2月低見173.63點)，按周跌0.19%，連跌3周共0.83%。

至於港島CCL_Mass報171.31點，創253周新低(2017年11月低見169.50點)，按周挫1.32%，連跌4周共5.57%。九龍CCL_Mass報162.79點，創242周新低(2018年1月低見162.20點)，按周跌0.38%。新界西CCL_Mass報160.88點，創90周新低(2020年12月低見159.46點)，按周降1.1%，連跌2周共1.99%。新界東CCL_Mass報184.14點，按周下滑1.05%，終止2周連升。

今天(23日)公布的指數，根據本月12至18日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年8月29日至9月4日簽臨時買賣合約，是今年7月28日美國聯儲局宣布加息0.75厘後第5周的市況，以及今年8月18日滙豐上調拆息按揭(H按)封頂息0.25厘後第2周的市況。