樓價指數｜中原CCL連挫11周累瀉6.46% 2018年後最長跌浪

本港二手樓價持續調整，中原城市領先指數CCL最新報169.35點，創241周新低，重返2018年2月水平，按周跌0.34%；並連跌11周共6.46%，為2018年12月後最長跌浪。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，相信2022年底前CCL下試160點，即重返2017年秋樓價起升前的水平，現時相差9.35點或5.85%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.82點，按周降0.44%，連跌7周共4.7%。CCL(中小型單位)報168.14點，按周減0.41%，連跌11周共6.78%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創242周新低，同樣重返2018年2月水平。CCL(大型單位)報175.36點，創82周新低，重返去年2月水平，按周跌0.01%，連跌4周共0.84%，距離2019年低位相差4點或2.33%。

港島CCL_Mass報171.32點，為2017年11月後次低，按周微升0.01%，終止4周連跌。九龍CCL_Mass報162.32點，創243周新低，重返2018年1月水平，按周跌0.29%，連跌2周共0.67%。新界東CCL_Mass報180.58點，創190周新低，重返2019年2月水平，按周跌1.93%，連跌2周共2.96%，距離2019年低位相差4.32點或2.45%。新界西CCL_Mass報160.76點，創91周新低，重返2020年12月水平，按周跌0.08%，連跌3周共2.07%，距離2019年低位相差6.74點或4.37%。