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2022-09-30 17:03:37

樓價指數｜中原CCL連挫11周累瀉6.46% 2018年後最長跌浪

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樓價指數｜中原CCL連挫11周累瀉6.46% 2018年後最長跌浪

樓價指數｜中原CCL連挫11周累瀉6.46% 2018年後最長跌浪

本港二手樓價持續調整，中原城市領先指數CCL最新報169.35點，創241周新低，重返20182月水平，按周跌0.34%；並連跌11周共6.46%，為201812月後最長跌浪。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，相信2022年底前CCL下試160點，即重返2017年秋樓價起升前的水平，現時相差9.35點或5.85%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass169.82點，按周降0.44%，連跌7周共4.7%CCL(中小型單位)168.14點，按周減0.41%，連跌11周共6.78%CCL MassCCL(中小型單位)齊創242周新低，同樣重返20182月水平。CCL(大型單位)175.36點，創82周新低，重返去年2月水平，按周跌0.01%，連跌4周共0.84%，距離2019年低位相差4點或2.33%

港島CCL_Mass171.32點，為201711月後次低，按周微升0.01%，終止4周連跌。九龍CCL_Mass162.32點，創243周新低，重返20181月水平，按周跌0.29%，連跌2周共0.67%。新界東CCL_Mass180.58點，創190周新低，重返20192月水平，按周跌1.93%，連跌2周共2.96%，距離2019年低位相差4.32點或2.45%。新界西CCL_Mass160.76點，創91周新低，重返202012月水平，按周跌0.08%，連跌3周共2.07%，距離2019年低位相差6.74點或4.37%

樓價指數｜中原CCL連挫11周累瀉6.46% 2018年後最長跌浪

本周港島CCL_Mass報171.32點，按周微升0.01%，終止4周連跌。

第三季CCL下滑6.6% 九龍區樓價瀉近9%最曳

以正式買賣合約日期計，2022年第三季CCL6.61%CCL Mass6.91%CCL(中小型單位)6.91%CCL(大型單位)下滑5.22%。四大分區方面，港島及九龍分別挫7.38%8.92%，而新界東及新界西則跌4.43%5.27%

2022年首三季計，CCL回落8.24%CCL Mass8.83%CCL(中小型單位)8.71%CCL(大型單位)5.93%。港島及九龍分別瀉9.2%9.28%，新界東插10.57%，新界西則跌6.57%

今天(30)公布的指數，根據本月19日至25日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在本月5日至11日簽臨時買賣合約，是今年728日美國聯儲局宣布加息0.75厘後第6周的市況，以及今年818日滙豐上調拆息按揭(H)封頂息0.25厘後第3周的市況。

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