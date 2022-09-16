樓價指數｜中原CCL連跌9周 見3年半低 港島樓價重返2019年低位

繼上周九龍後，本周港島CCL_Mass亦重返2019年低位。港島CCL_Mass低2.5點或1.42%。九龍CCL_Mass低2.23點或1.35%。新界西CCL_Mass相差8.65點或5.62%。新界東CCL_Mass相差9.83點或5.58%。相信新界兩區仍需一段時間才會重返2019年的低位。

CCL( 中小型單位 ) 月底將重返 2019 年低位

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，四大整體指數中，預料CCL(中小型單位)將於9月底重返2019年的低位，現時僅相差0.94點或0.56%；估計CCL及CCL Mass將會緊隨CCL(中小型單位)，先後重返2019年低位。現時CCL相差1.33點或0.78%，CCL Mass相差1.28點或0.75%。CCL(大型單位)距離2019年低位較遠，仍相差4.34點或2.53%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報172.15點，創187周新低(2019年2月低見171.35點)，按周跌0.36%，連跌5周共3.39%，近9周累跌5.54%。CCL(大型單位)報175.71點，創80周新低(2021年2月低見173.63點)，按周跌0.11%，連跌2周共0.64%，近9周累跌4.78%。CCL(中小型單位)最新報170.39點，創187周新低(2019年2月低見170.13點)，按周跌0.37%，連跌9周共5.53%。樓價持續向下，CCL短期支持位為170點水平，希望樓價能夠守住該水平。

今日(16日)公布的指數，根據本月5日至11日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成的交易是在今年8月22日至28日簽臨時買賣合約，是今年7月28日美國聯儲局宣布加息0.75厘後第4周的市況，以及今年8月18日滙豐上調拆息按揭(H按)封頂息0.25厘後第1周的市況。