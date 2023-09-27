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地產
2023-09-27 15:15:26

樓價指數｜兩大代理同稱倘無具體救市措施 料今年樓價升幅全蒸發 甚或倒跌

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本港兩大地產代理均認為，若政府仍無具體救市措施，預料將蒸發今年樓價的升幅，甚至倒跌。(資料圖片)

本港兩大地產代理均認為，若政府仍無具體救市措施，預料將蒸發今年樓價的升幅，甚至倒跌。(資料圖片)

差估署最新公佈8月份私人住宅售價指數，創近7個月新低，樓價4個月累跌4.23%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市況不就，樓價跌跌不休，全年樓價能否逃過下跌的命運，還看下月施政報告出招的力度。

9月跌幅擴大 蒸發今年升幅

他指出，8月份樓價跌幅擴大，主要反映7月下旬港美繼續加息，入市意欲緩慢，當時一二手銷情均淡，發展商遂於8月初以「震撼價」推盤，令二手市場更無力招架，二手業主要沽貨，唯有進一步削價，致8月份樓價指數跌幅擴大。展望9月份市況，發展商的一手新盤持續以低價出擊，二手市場繼續捱打，加上市場仍憂慮息口尚未見頂，而地皮連環以低價售出，反映整體市況極為審慎看淡，料9月份樓價指數跌幅將擴大至1.5%，即整個第3季樓價料累跌3.88%，屆時並將蒸發今年以來的升幅，變成倒跌0.18%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，全年樓價能否逃過下跌的命運，還看下月施政報告出招的力度。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，全年樓價能否逃過下跌的命運，還看下月施政報告出招的力度。

全年樓價或最少跌3%

陳海潮估計，10月份樓價持續悲觀偏軟，市場正聚焦1025日發表的施政報告，有否撤辣或減辣的措施，將成為季內樓價能否扭轉劣勢的關鍵。倘當局有具體的刺激樓市措施，第4季樓市可望止跌回穩，全年樓價料可持平；如若欠缺驚喜，在較差情況下，全年樓價料跌3%5%

租金有力再升 全年看升一成

租金走勢方面，差估署租金指數8月報185.4點，創逾3年半新高，陳海潮預料，9月有力再升1.5%，帶動第3季單季大升4%；而在目前多了「轉買為租」，以及專才來港大量住屋需求帶動下，第4季租金有力再漲3%，全年租金可望看升一成。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，樓價正值冰河時期，若繼續欠缺利好消息或救市措施，恐怕全年樓價將會錄得跌幅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，樓價正值冰河時期，若繼續欠缺利好消息或救市措施，恐怕全年樓價將會錄得跌幅。

中原陳永傑：若缺利好消息 9月指數或跌凸全年升幅

另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月份多項不利消息沖斥，如內房爆雷及虛擬貨幣風暴，股市亦欠缺起色，跌至17600多點，令樓市亦一籌莫展。9月份一手成交僅錄250餘伙，相信全月不足400伙，將創9個月新低；二手成交亦大減約50%，縱使上周按保公司修定按保計劃至12個月內的樓花物業，但對樓市幫助不大。現時市場一手貨尾逾2萬伙，為市場帶來沉重壓力，於美國是否繼續加息的陰霾下，加上市場憧憬10月尾公布的施政報告會否為樓市減辣，觀望氣氛極濃。

他又指，於成交量如此低迷下，樓價正面對如冰河時期的冷峰，下月公布的樓價指數，或會跌凸今年僅餘的1.3%升幅；若欠缺利好消息或救市措施，恐怕全年樓價將會錄得跌幅。

樓價雖跌，租金指數卻連升7個月。陳永傑指，受惠於專才計劃，市場對租盤需求相當殷切，而樓價下跌，部分買家睇淡後市，轉買為租，亦造就了租賃需求，令近月租賃成交增加，逼使租金上升。待息口穩定，而租金上升令租賃回報增加，他相信會逐漸吸引投資者重投物業市場。

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