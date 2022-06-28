樓價指數｜利嘉閣：倘通關有期 全年樓價有望升逾5%

差估署今日公布今年5月份私宅樓價指數報384.4點，較4月的385.7點回落0.34%，短暫上升一個月後再次下跌。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在一手新盤貼市價爭客，以及美息持續趨升的壓力下，打擊反彈中的樓市，料短期樓價繼續偏軟，惟全年樓價仍有上升希望。

料 6 月樓價指數仍偏軟 陳海潮指出，5月份差估署樓價指數主要反映4月中旬至5月上旬市況，當時疫情穩定，社交距離措施放寬，刺激一手新盤大舉以貼市價開售，為二手市場帶來直接競爭；加上5月初美國宣布加息半厘，亦窒礙二手市場入市動力，在新盤及加息雙重夾擊下，部分業主擴大議價空間，甚至實質減價而拖累5月樓價指數回軟。由於持續有新盤以貼市價搶佔市場份額，加上預期美息升幅持續加快，料下次公布的6月份樓價指數仍將偏軟，跌幅恐進一步擴大至0.5%。因此，預期上半年樓價最終將跌近3%，未能收復首季失地。

倘通關無期 全年樓價或只升 2% 至 3% 展望下半年，陳海潮相信，加息只是其中一個左右樓市的因素，即使未來本港跟隨加息1至2厘，相信屬市場可接受範圍；只要下半年疫情穩定受控、不再大規模爆發，樓市仍料穩中向好。至於回歸25周年，中央會否「送大禮」，如包括制訂較具體的通關時間表，將大大利好下半年樓市，倘若通關有期，全年樓價仍有機會升逾5%，否則升幅或只有2%至3%左右。

中原： 5 月樓價指數尚未反映美加息影響 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今次公布的差估署5月樓價指數主要反映4月至5月初的市況，尚未反映美國加息前後的影響。經過3、4月樓市大反彈後，二手市場筍盤驟減，業主態度心雄，收窄議價空間，加上新盤傾巢而出，訂價亦克制，成功吸走大量二手市場購買力，導致5月二手成交驟減，拖累樓價回軟。然而，大型單位於財爺Plan刺激下，需求增加，令樓價得到支持，5月大型單位樓價指數按月上升1.59%。