樓價指數｜利嘉閣：如無利好樓市消息 全年樓價或跌最多12%

疫情反彈及加息夾擊，二手樓價跌幅擴大。據差估署今日(28日)公布的最新數據顯示，今年8月份私人住宅售價指數報368.2點，較7月的376.7點再跌2.26%，連跌3個月，兼創自2018年12月以來的45個月最大單月跌幅。而今年首8個月樓價指數累跌6.52%，比去年9月份的歷史高位398.1點，更累跌7.51%。

第 3 季整季樓價料跌約 6% 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，8月份差估署樓價指數已跌至2019年3月以來的42個月(即3年半)新低，最新指數主要反映7月中旬至8月上旬的實際市況，當時美國再次大幅加息四分三厘，加上疫情升溫，令市況進一步轉淡，二手業主加大減幅，導致樓價跌幅顯著加劇。8月下旬以來，疫情持續反彈，按日連番增至突破萬宗水平，而本地銀行亦相繼加H按封頂息，市場氣氛依然淡靜，業主減價之聲此起彼落，市場憂慮香港加息周期將正式展開，故預料下次公布的9月份樓價指數有機會再錄得2.5%至3%的跌幅，屆時整個第3季的樓價單季，料錄約6%的跌幅。

展望第3季，陳海潮認為，樓市氣氛依然疲弱，但市場關注10月份兩個重要轉捩點：中共二十大及施政報告，如市場期望的好消息能出現，樓價跌幅可望在第4季喘穩，預期全年樓價跌幅約在9%左右，否則樓價有機會跌達10%至12%。