樓價指數｜利嘉閣：第3季樓價料跌1.3% 第4季回升 全年升最多8%

利嘉閣地產認為，樓價在今年首季上衝後，在次季及第3季整固，料第4季在利好因素支撐下可回升，全年樓價保守看升6%。(資料圖片)

差估署今日公布今年6月份私人住宅售價指數報349點，較5月的350.9點再跌0.54%，連跌兩個月，創近4個月低位。今年樓價次季共跌0.94%，而上半年則仍升4.27%，終止過去連續3個「半年度」的跌勢；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅達12.33%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價在首季上衝後，在次季及第3季整固，預料第4季在利好因素支撐下可拗腰回升，全年樓價保守看升6%。

陳海潮指出，6月份樓價指數持續偏軟，主要反映了買家入市動力減慢，新盤在貼市價開售下，衝擊二手市場，部分心急賣樓的業主無奈降價沽貨，導致樓價連月回落。展望7月份市況，發展商的新盤持續以貼市價開售，搶佔二手購買力，加上當時息口走勢未明朗，買家入市意欲仍慢。縱然金管局於月初進一步放寬中高價物業按揭，惟效果並未彰顯，暫時對市況影響極微。他預期，7月份樓價指數將持續再跌0.5%，連同8月份再跌，而9月份喘定，估計第3季樓價將回落約1.3%。

美國加息｜息口走勢漸明朗 高才通加持 料年尾樓價反彈

另外，美國再次加息0.25厘，息口走勢進一步明朗化，陳海潮預料加息周期快將完結，配合本港經濟有序復甦，加上失業率處於3%以下的低水平，而人才輸入計畫下，新增住屋需求持續，以上均有力支撐第4季樓市表現，初步預期第4季樓價可受惠利好因素而反彈3%至5%，全年樓價升幅料達6%至8%。

至於租金走勢，上半年租金指數累升3.19%，料第3季傳統旺季力挺下，租金可再升4%，而承接專才來港龐大的租住房屋需求，料第4季租金持續受惠再升2%，全年租金累積升幅料達9.5%，勢跑贏樓價升幅。

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