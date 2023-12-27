樓價指數｜利嘉閣：12月仍看跌 勢現沙士後最長跌浪

差估署最新樓價指數自今年5月起至11月，已連跌7個月，累積跌幅達10.78%，平了2022年6月至12月的同樣7個月連續跌浪。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，12月份樓價極大機會維持跌勢，屆時將創自2002年6月至2003年7月沙士時期連跌14個月後，20來最長跌浪。

本月樓價維持跌勢 跌幅有望略收窄 陳海潮指出，11月份樓價跌幅輕微收窄，主要受惠減辣效應及美國當時暫停加息，不過在11月初地皮接連流標及新盤銷情緩慢下，整體氣氛依然低迷，導致樓價仍有接近2%的跌幅。展望12月份市況，減辣成效並未彰顯，新盤持續以低價開售，繼續對二手業主構成龐大壓力。他又指，雖然整體交投略有好轉，但多為減價及低價成交，故料12月份樓價將維持跌勢，惟望跌幅可進一步收窄至1.5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮

料全年跌 7% 持續至明年首季 他估計，第4季樓價累積跌幅料達5.48%，全年樓價最終料跌7%；至於明年首季，因屬傳統淡季，樓價料在低位整固築底，相信要待2月中農曆新年過後，樓市才有機會出現小陽春，之後價量再慢慢拾級而上。至於租金走勢，陳海潮預期12月份租金在專才租賃需求持續增加下，仍可升0.3%，第4季租金料累升1.06%，而全年租金冀漲6.76%。

中原陳永傑：若再減辣 明上半年樓價或升 5% 另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，10月下旬施政報告為樓市減辣，惜11月份樓價指數續跌，反映減辣力度不足，加上一手發展商減價傾銷，尤以上車盤減價戰最為激烈，令二手難以匹敵，情況以新界區尤為明顯，於天水圍新盤以低價開售影響下，11月份新界區實用面積431方呎以下細單位按月跌3.47%，首11個月則已累挫約8.93%。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，按月下調約1.94%，今年首11月更已大幅累挫約6.17%。陳永傑相信與整體經濟下行有關，經濟復甦未如預期，以豪宅市場首當其衝。12月份樓市迎來多個利好消息，如政府重啟投資移民計劃，將為香港帶來住屋需求，加上美國聯儲局官員預測明年將減息3次，他認為若港府意識到樓價繼續下行，對香港整體經濟產生的危機，明年初或會進一步減辣，首季有望出現成交量小陽春，樓價亦有望於上半年升5%。