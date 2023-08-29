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2023-08-29 10:36:00

樓價指數｜差估署：7月樓價指數連跌三月　首7個月樓價累升2.6%

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差估署7月樓價指數連跌三月。(資料圖片)

差餉物業估價署（差估署）周二（29日）公布最新樓價指數，7月份私人住宅售價指數報343.4點，按月下跌1.12%，連跌3個月，累挫約3.05%；至於總計2023年首7個月，樓價仍升2.6%。

各戶型7月指數均跌

期內，按戶型劃分，中小型單位，即A、B、C類，樓價為345點，按月跌1.12%；大型單位即D、E類，則報302.8點，按月跌0.56%。兩項數字於今年首7個月，累計升幅分別為2.71%和0.46%。

差估署7月樓價指數連跌三月。(資料圖片／蘇文傑攝)

E類單位跌幅最多　按月跌1.89%

而細分各類戶型，全線均按月報跌。其中跌幅最多為E類（1,722方呎或以上）單位錄得少於20宗成交，報296.2點，按月跌約1.89%；C類單位（753至1,076方呎）報316.3點，按月跌約0.29%；D類單位（實用面積753至1,076方呎）報304.2點，按月跌約0.29%。

至於中小型單位方面，A類單位（面積431方呎或以下）報374點，按月跌約1.4%；B類單位（431至752方呎）報333.1點，按月跌1.13%。

租金指數連升6個月

租金方面，指數則持續造好，連升6個月。7月份租金指數報183.2點，按月再升1.05%，屬年內最高；6個月累升5.53%，按年則上升約4.39%。

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