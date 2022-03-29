樓價指數｜2月樓指挫2.1% 創13月新低 利嘉閣：首季恐瀉近5%

差估署今日公布的最新數據顯示，2022年2月份私人住宅售價指數報382.1點，創下13個月新低，較1月的390.2點再跌2.08%，為2018年12月以來的39個月最大單月跌幅，並較去年9月份的歷史高位累跌4.02%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第五波疫情的影響陸續反映在2及3月份的樓價指數，料樓價最快次季中段出現反彈，只要疫情受控，下半年市況有望大翻身。

料 3 月樓指跌幅下調 陳海潮指出，2月份差估署樓價指數跌幅進一步擴大，主要反映了1月中旬至2月上旬期間，疫情持續轉趨嚴峻，加上農曆新年淡月影響，買家紛紛暫緩入市，部分心急放售的業主唯有擴大減幅就範。有見2月下旬至3月上旬疫情仍然肆虐，但期間有「財爺Plan」放寬按保，以及疫情高峰在3月初漸趨回落，因此估計下次公布的3月份樓價指數跌幅，或介乎1.5%至2%之間。