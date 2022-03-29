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地產
2022-03-29 12:18:17

樓價指數｜2月樓指挫2.1% 創13月新低 利嘉閣：首季恐瀉近5%

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2月份私人住宅售價指數報382.1點，創下13個月新低，料首季恐瀉近5%。

2月份私人住宅售價指數報382.1點，創下13個月新低，料首季恐瀉近5%。

差估署今日公布的最新數據顯示，20222月份私人住宅售價指數報382.1點，創下13個月新低，較1月的390.2點再跌2.08%，為201812月以來的39個月最大單月跌幅，並較去年9月份的歷史高位累跌4.02%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第五波疫情的影響陸續反映在23月份的樓價指數，料樓價最快次季中段出現反彈，只要疫情受控，下半年市況有望大翻身。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮﹙Derek﹚稱，隨著疫情有所轉緩，如4月下旬能放寬限聚措施，樓價和交投均可有顯著反彈，料樓價可在次季先築底、後回升。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮﹙Derek﹚稱，隨著疫情有所轉緩，如4月下旬能放寬限聚措施，樓價和交投均可有顯著反彈，料樓價可在次季先築底、後回升。

3月樓指跌幅下調

陳海潮指出，2月份差估署樓價指數跌幅進一步擴大，主要反映了1月中旬至2月上旬期間，疫情持續轉趨嚴峻，加上農曆新年淡月影響，買家紛紛暫緩入市，部分心急放售的業主唯有擴大減幅就範。有見2月下旬至3月上旬疫情仍然肆虐，但期間有「財爺Plan」放寬按保，以及疫情高峰在3月初漸趨回落，因此估計下次公布的3月份樓價指數跌幅，或介乎1.5%2%之間。

次季樓價料築底反彈

今年以來樓價連跌兩個月，已累跌2.95%，倘3月份再跌1.5%2%，預料首季樓價將累跌約4.5%至近5%，完全蒸發了去年全年3.63%的升幅。不過，陳海潮指出，近期疫情有所轉緩，如4月下旬真的可以放寬限聚措施，樓市交投及樓價均可有較顯著的反彈，料樓價可在次季先築底、後回升，只要疫情不復來，下半年升幅將進一步加快，樓市可望出現大翻身。

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