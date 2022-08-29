樓價指數｜7月樓價按月跌1.65% 創近兩年半新低 利嘉閣：第三季樓價恐累挫4.1%

差估署今日(29日)最新公布7月份樓價指數報376.1點，為2020年2月以來新低，按月下跌1.65%，數字連跌兩個月，而今年首7個月樓價指數累跌4.5%，已抵消去年約3.69%的升幅。租金指數方面則連升兩個月，7月私宅租金指數最新報178.9點，按月升0.62%，並連升兩個月。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在息口、新盤及疫情夾擊下，二手私宅樓價拾級而下持續尋底，最新指數主要反映6月中旬至7月上旬的實際市況，當時美國大幅加息四分三厘，加上新盤以貼市價推出爭佔市場份額，令二手市場樓價受壓，而錄較顯著的單月跌幅。因此，相信下次公布的8月份樓價指數，有機會再錄得相若1.5%的跌幅。

陳海潮續稱，倘若8月份樓價再跌1.5%，料回落至370.5點左右，將創自2019年3月以來的41個月(即接近3年半)新低，反映樓價有機會連環跌穿新冠疫情及社會運動以來的另一新低；連同9月份樓價料持續偏軟下，整個第三季樓價有機會累跌4.1%，恐創自2019年首季以來的15季最大按季跌幅。