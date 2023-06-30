樓價指數｜CCL上半年累升6.71% 中小型單位表現跑贏

自今年初起中港恢復通關，本港二手樓價走勢止跌回升。中原城市領先指數CCL最新報167.29點，按周升0.37%；連升2周共0.76%。以上半年計，CCL累升6.71%。至於CCL Mass飆7.52%，CCL(中小型單位)上揚7.74%，CCL(大型單位)漲2.15%，中小型單位升幅跑贏大單位及大市。
指數連續11周窄幅上落
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，今周指數是反映6月5日政府表示考慮進一步為首次置業市民再放寬按揭成數比例當周的市況。她續指，二手市場仍未擺脫拉鋸局面，整體樓價處於牛皮悶局，CCL連續11周在165點到168點之間反覆上落。近11周，CCL五升六跌，輕微累跌0.66%，走勢窄幅偏軟。今周港元拆息稍為回落及人民幣持續貶值，對二手樓價的影響將於7月下旬公布的CCL才開始反映。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報168.07點，按周升0.44%。CCL(中小型單位)報166.71點，按周增0.46%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累漲0.49%及0.56%。CCL(大型單位)報170.24點，按周微跌0.04%。
九龍上半年樓價飆9%
本周四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報169.27點，按周飆1.54%，連升2周共2.05%。新界東CCL_Mass報178.39點，按周漲1.31%，終止3周連跌。新界西CCL_Mass報154.49點，按周升0.68%。九龍CCL_Mass報164.41點，按周挫0.95%，連升2周後回軟。
以上半年計，港九市區樓價升幅跑贏大市。港島上揚8.58%，九龍飆9.04%，新界東升4.93%，新界西增6.24%。
今天(30日)公布的指數，根據今年6月19日至25日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成半的交易是在今年6月5日至11日簽臨時買賣合約，是今年6月5日政府表示考慮進一步為首次置業市民再放寬按揭成數比例當周的市況。