樓價指數｜CCL全年累瀉15% 回到2017年5月水平

CCL最新報156.77點，按周升0.26%，是反映本月15日美國放緩加息前一周的市況，指數仍處於2017年5月水平。(資料圖片)

今年本港樓市先後受新冠疫情、息口趨升等因素影響，樓價持續尋底，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報156.77點，按周升0.26%，是反映本月15日美國放緩加息前一周的市況，指數仍處於2017年5月水平。近3周，CCL持續呈「一周升一周跌」，樓價走勢明顯由連跌轉為反覆向下；而2022年全年CCL累跌15.05%，CCL由自己歷史高位191.34點累插18.07%。

黃良昇：樓價跌幅主要集中於第三季及第四季

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年樓價跌幅主要集中於第三季(跌6.62%)及第四季(跌7.43%)，樓價兩季累挫13.55%；反映自6月美國首次擴大加息幅度至0.75厘後，本港樓價跌勢亦開始加快。但踏入12月，市場充斥美國放慢加息步伐的消息，樓價跌幅明顯收窄，CCL由11月跌3.49%，收窄到12月僅跌1.5%。通關在即及政府取消防疫限制等利好因素，將於明年1月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報156.31點，按周升0.31%，續處於2017年4月水平。CCL(中小型單位)報154.74點，按周增0.25%，續處於2017年4月水平。CCL(大型單位)報166.66點，按周上揚0.33%，處於2018年2月水平。