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2022-12-30 18:11:17

樓價指數｜CCL全年累瀉15% 回到2017年5月水平

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樓價指數｜CCL全年累瀉15% 回到2017年5月水平

CCL最新報156.77點，按周升0.26%，是反映本月15日美國放緩加息前一周的市況，指數仍處於2017年5月水平。(資料圖片)

今年本港樓市先後受新冠疫情、息口趨升等因素影響，樓價持續尋底，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報156.77點，按周升0.26%，是反映本月15日美國放緩加息前一周的市況，指數仍處於20175月水平。近3周，CCL持續呈「一周升一周跌」，樓價走勢明顯由連跌轉為反覆向下；而2022年全年CCL累跌15.05%CCL由自己歷史高位191.34點累插18.07%

黃良昇：樓價跌幅主要集中於第三季及第四季

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年樓價跌幅主要集中於第三季(6.62%)及第四季(7.43%)，樓價兩季累挫13.55%；反映自6月美國首次擴大加息幅度至0.75厘後，本港樓價跌勢亦開始加快。但踏入12月，市場充斥美國放慢加息步伐的消息，樓價跌幅明顯收窄，CCL11月跌3.49%，收窄到12月僅跌1.5%。通關在即及政府取消防疫限制等利好因素，將於明年1月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass156.31點，按周升0.31%，續處於20174月水平。CCL(中小型單位)154.74點，按周增0.25%，續處於20174月水平。CCL(大型單位)166.66點，按周上揚0.33%，處於20182月水平。

樓價指數｜CCL全年累瀉15% 回到2017年5月水平

四區方面，呈「三升一跌」表現，僅得新界西跌0.77%。

新界東升幅顯著 新界西獨走低

四區方面，呈「三升一跌」表現。新界東CCL_Mass170.01點，按周飆1.29%，處於201710月水平。九龍CCL_Mass150.78點，按周升0.63%，處於20174月水平。港島CCL_Mass155.90點，按周增0.19%，處於20171月水平。惟新界西CCL_Mass145.42點，重返20179月水平，按周跌0.77%，連跌2周共0.83%

以正式買賣合約日期計，2022年全年CCL累跌15.05%CCL Mass累挫16.08%CCL(中小型單位)累降15.99%CCL(大型單位)回落10.6%。港島累瀉17.37%，九龍下滑15.73%，新界東及新界西分別跌15.8%15.48%

今日(30)公布的指數，根據本月19日至25日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成的交易是在本月5日至11日簽臨時買賣合約，是今年113日美國聯儲局宣布加息0.75厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.25厘後第5周的市況。

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