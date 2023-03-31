樓價指數｜CCL反覆上升見23周新高 首季累漲7.39%

本周8大樓價指數齊升，是升市14周以來第3次，整體樓價升勢持續。CCL正向上迫近170點目標，現時僅相差1.65點或0.98%。近期新盤熱賣，對香港二手樓價的影響將於4月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.07點，按周漲1.04%，連升3周共2.41%。CCL(中小型單位)報167.59點，按周增1.08%，連升6周共5.44%。CCL Mass及CCL(中小型單位)持續上升，同樣重上2022年10月水平，但近3周升幅時大時小，升勢反覆。CCL(大型單位)報172.22點，按周上揚1.28%。3月美國議息前，豪宅樓價一周升一周跌，反覆波動。

首季港九樓價升幅跑贏大市

以正式買賣合約日期計，2023年首季CCL升7.39%，CCL Mass上揚8.16%，CCL(中小型單位)走高8.3%，CCL(大型單位)增3.34%。豪宅樓價升幅相對落後。港島飆9.7%，九龍升9.01%，新界東及新界西分別增7.13%及6.13%。港九市區樓價升幅明顯跑贏大市。

今天(31日)公布的指數，根據3月20日至26日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在3月6日至12日簽臨時買賣合約，是今年2月22日財政預算案宣布下調從價印花稅稅階後第2周的市況，以及今年2月28日政府宣布3月1日起全面撤銷口罩令後第1周的市況。

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