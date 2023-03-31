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2023-03-31 16:46:16

樓價指數｜CCL反覆上升見23周新高 首季累漲7.39%

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樓價指數｜CCL反覆上升見23周新高 首季累漲7.39%

樓價指數｜CCL反覆上升見23周新高 首季累漲7.39%

二手樓價重拾向上，中原城市領先指數CCL最新報168.35點，按周升1.11%，指數創23周新高，重上202210月水平。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL一周升一周跌，走勢反覆上升；而今周指數仍未反映矽谷銀行倒閉事件，市場受到利好利淡消息干擾，預計短期樓價繼續呈反覆向上格局。

本周8大樓價指數齊升，是升市14周以來第3次，整體樓價升勢持續。CCL正向上迫近170點目標，現時僅相差1.65點或0.98%。近期新盤熱賣，對香港二手樓價的影響將於4月下旬公布的CCL才開始反映。

樓價指數｜CCL反覆上升見23周新高 首季累漲7.39%

CCL正向上迫近170點目標，現時僅相差1.65點或0.98%。(資料圖片)

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass169.07點，按周漲1.04%，連升3周共2.41%CCL(中小型單位)167.59點，按周增1.08%，連升6周共5.44%CCL MassCCL(中小型單位)持續上升，同樣重上202210月水平，但近3周升幅時大時小，升勢反覆。CCL(大型單位)172.22點，按周上揚1.28%3月美國議息前，豪宅樓價一周升一周跌，反覆波動。

四區樓價齊漲 新界東標青

四區方面，新界東CCL_Mass182.13點，按周飆1.54%，指數重上20229月水平。九龍CCL_Mass164.36點，按周增1.44%，連升3周共2.55%。港島CCL_Mass171.03點，按周漲0.67%。新界西CCL_Mass154.33點，按周升0.51%，連升4周共2.74%。九龍、港島及新界西樓價同樣重上202210月水平。

樓價指數｜CCL反覆上升見23周新高 首季累漲7.39%

四區樓價本周齊漲，新界東升幅達1.54%最佳。

首季港九樓價升幅跑贏大市

以正式買賣合約日期計，2023年首季CCL7.39%CCL Mass上揚8.16%CCL(中小型單位)走高8.3%CCL(大型單位)3.34%。豪宅樓價升幅相對落後。港島飆9.7%，九龍升9.01%，新界東及新界西分別增7.13%6.13%。港九市區樓價升幅明顯跑贏大市。

今天(31)公布的指數，根據320日至26日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在36日至12日簽臨時買賣合約，是今年222日財政預算案宣布下調從價印花稅稅階後第2周的市況，以及今年228日政府宣布31日起全面撤銷口罩令後第1周的市況。

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