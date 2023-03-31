樓價指數｜CCL反覆上升見23周新高 首季累漲7.39%

二手樓價重拾向上，中原城市領先指數CCL最新報168.35點，按周升1.11%，指數創23周新高，重上2022年10月水平。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL一周升一周跌，走勢反覆上升；而今周指數仍未反映矽谷銀行倒閉事件，市場受到利好利淡消息干擾，預計短期樓價繼續呈反覆向上格局。
本周8大樓價指數齊升，是升市14周以來第3次，整體樓價升勢持續。CCL正向上迫近170點目標，現時僅相差1.65點或0.98%。近期新盤熱賣，對香港二手樓價的影響將於4月下旬公布的CCL才開始反映。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.07點，按周漲1.04%，連升3周共2.41%。CCL(中小型單位)報167.59點，按周增1.08%，連升6周共5.44%。CCL Mass及CCL(中小型單位)持續上升，同樣重上2022年10月水平，但近3周升幅時大時小，升勢反覆。CCL(大型單位)報172.22點，按周上揚1.28%。3月美國議息前，豪宅樓價一周升一周跌，反覆波動。
四區樓價齊漲 新界東標青
四區方面，新界東CCL_Mass報182.13點，按周飆1.54%，指數重上2022年9月水平。九龍CCL_Mass報164.36點，按周增1.44%，連升3周共2.55%。港島CCL_Mass報171.03點，按周漲0.67%。新界西CCL_Mass報154.33點，按周升0.51%，連升4周共2.74%。九龍、港島及新界西樓價同樣重上2022年10月水平。
首季港九樓價升幅跑贏大市
以正式買賣合約日期計，2023年首季CCL升7.39%，CCL Mass上揚8.16%，CCL(中小型單位)走高8.3%，CCL(大型單位)增3.34%。豪宅樓價升幅相對落後。港島飆9.7%，九龍升9.01%，新界東及新界西分別增7.13%及6.13%。港九市區樓價升幅明顯跑贏大市。
今天(31日)公布的指數，根據3月20日至26日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在3月6日至12日簽臨時買賣合約，是今年2月22日財政預算案宣布下調從價印花稅稅階後第2周的市況，以及今年2月28日政府宣布3月1日起全面撤銷口罩令後第1周的市況。