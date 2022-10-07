樓價指數｜CCL單周反彈 新界兩區樓價續創新低 中原：9月加息後市況尚未反映

中原城市領先指數CCL成功終止連跌11周走勢，並重上170點水平。最新報170.62點，按周升0.75%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，但本周指數尚未反映9月22日加息後的市況；而加息壓力持續，樓價跌勢未止，下調方向沒有改變。隨著金管局放寬壓測，政府放寬入境檢疫限制及社交距離措施，樓價走勢會否由連跌轉為反覆向下，仍有待觀察。CCL短期目標2022年底前下試160點，現時相差10.62點或6.63%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報170.72點，按周升0.53%，連跌7周後單周反彈。CCL(中小型單位)報169點，按周漲0.51%，連跌11周後單周反彈。CCL(大型單位)報178.53點，按周增1.8%，升幅41周以來最大，連跌4周後單周反彈。

港九市區樓價回升

四區方面，新界兩區樓價續跌，港九市區回升。新界東CCL_Mass報180.09點，創191周新低，重返2019年2月水平，按周跌0.27%，連跌3周共3.22%。新界西CCL_Mass報159.3點，創129周新低，重返2020年4月水平，按周挫0.9%，連跌4周共2.95%。

港島CCL_Mass報173.75點，按周升1.42%，連跌4周後回升2周共1.42%。九龍CCL_Mass報164.45點，按周上揚1.31%，連跌2周後單周反彈。

今日(7日)公布的指數，根據今年9月26日至10月2日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年9月12日至18日簽臨時買賣合約，是今年7月28日美國聯儲局宣布加息0.75厘後第7周的市況，以及今年8月18日滙豐上調拆息按揭(H按)封頂息0.25厘後第4周的市況。