樓價指數｜CCL單周回穩升0.57% 中原：利率續升 樓價調整未完

樓價走勢稍為喘穩，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報158.57點，按周升0.57%，連跌9周後單周回穩，惟指數仍處於2017年5月水平。

昨日加息將於明年 1 月上旬 CCL 反映

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，利率持續向升，樓價調整未完。CCL由自己歷史高位191.34點累跌17.13%；2022年計累跌14.08%。昨日(15日)美國加息0.5厘及本港主要銀行宣布上調最優惠利率0.25厘，將於明年1月上旬的CCL才開始反映。

黃良昇表示，自今年6月美國擴大加息幅度至0.75厘後，CCL跌勢未止，期間錄20周跌2周升，近22周累跌12.42%。隨著政府逐步放寬防疫措施，以及12月美國放緩加息幅度，樓價走勢會否由連跌轉為反覆向下，有待觀察。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.00點，連跌9周後回升0.59%，指數繼續處於2017年4月水平。CCL(中小型單位)報156.50點，連跌9周後回升0.60%，指數繼續處於2017年4月水平。CCL(大型單位)報168.61點，按周升0.45%，指數繼續處於2018年2月水平。