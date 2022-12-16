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地產
2022-12-16 18:30:00

樓價指數｜CCL單周回穩升0.57% 中原：利率續升 樓價調整未完

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樓價指數｜CCL單周回穩升0.57% 中原：利率續升 樓價調整未完

中原城市領先指數CCL最新報158.57點，按周升0.57%，連跌9周後單周回穩。(資料圖片)

樓價走勢稍為喘穩，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報158.57點，按周升0.57%，連跌9周後單周回穩，惟指數仍處於20175月水平。

昨日加息將於明年1月上旬CCL反映

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，利率持續向升，樓價調整未完。CCL由自己歷史高位191.34點累跌17.13%2022年計累跌14.08%。昨日(15)美國加息0.5厘及本港主要銀行宣布上調最優惠利率0.25厘，將於明年1月上旬的CCL才開始反映。

黃良昇表示，自今年6月美國擴大加息幅度至0.75厘後，CCL跌勢未止，期間錄20周跌2周升，近22周累跌12.42%。隨著政府逐步放寬防疫措施，以及12月美國放緩加息幅度，樓價走勢會否由連跌轉為反覆向下，有待觀察。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass158.00點，連跌9周後回升0.59%，指數繼續處於20174月水平。CCL(中小型單位)156.50點，連跌9周後回升0.60%，指數繼續處於20174月水平。CCL(大型單位)168.61點，按周升0.45%，指數繼續處於20182月水平。

樓價指數｜CCL單周回穩升0.57% 中原：利率續升 樓價調整未完

四區方面，本周三區升一區跌，帶動整體樓價輕微反彈。

九龍樓價按周升1.36% 港島逆市跌

四區方面，本周三區升一區跌，帶動整體樓價輕微反彈。九龍CCL_Mass150.44點，連跌4周後回升1.36%，指數繼續處於20174月水平。新界西CCL_Mass146.63點，連跌3周後回升1.1%，指數重返201711月水平。新界東CCL_Mass168.89點，連跌2周後回升0.12%，指數繼續處於201710月水平。港島CCL_Mass162.59點，按周跌0.53%，終止2周連升，指數處於20173月水平。

擎天半島呎價按月上揚7.4%

138個成分屋苑中，表現較好屋苑包括鴨脷洲海怡半島、九龍站擎天半島、九龍灣德福花園、火炭駿景園、馬鞍山新港城、荃灣荃威花園及東涌藍天海岸，本周調整實用呎價按月升幅介乎4%7.4%，當中擎天半島升幅達7.4%。另跌幅超過10%的屋苑有屯門豫豐花園、新元朗中心、中半山帝景園、奧運站維港灣及尖沙咀港景峰，當中港景峰跌幅達11.2%

今天(16)公布的指數，根據本月5日至11日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年1121日至27日簽臨時買賣合約，是今年113日美國聯儲局宣布加息0.75厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.25厘後第3周的市況。

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