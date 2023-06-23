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2023-06-23 17:10:10

樓價指數｜CCL單周微升0.39% 結束3周連跌 港九表現佳

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樓價指數｜CCL單周微升0.39% 結束3周連跌 港九表現佳

四區方面，本周港九市區升，新界兩區跌。(資料圖片)

二手樓價走勢暫時靠穩，中原城市領先指數CCL最新報166.67點，按周升0.39%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受到今周豪宅樓價反彈帶動，CCL終止3周跌勢，單周微升。不過，二手成交淡靜，整體樓價走勢窄幅偏軟，CCL繼續在165點到168點之間反覆。

楊明儀表示，近10周，CCL錄得四升六跌，累計跌1.03%。今周港元拆息升穿5厘水平，創逾15年半新高，銀行的資金成本壓力增加，本港利率有機會再上調，對二手樓價的影響將於7月中旬公布的CCL才開始反映。

CCL(大型單位)按周增1.81%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass167.33點，按周微升0.05%CCL(中小型單位)165.95點，按周微漲0.1%CCL MassCCL(中小型單位)齊單周企穩，結束3周連跌。CCL(大型單位)170.31點，按周上揚1.81%

樓價指數｜CCL單周微升0.39% 結束3周連跌 港九表現佳

港島CCL_Mass報166.71點，按周增0.51%。九龍CCL_Mass報162.99點，按周飆2.31%，連升2周共2.95%。

四區方面，本周港九市區升，新界兩區跌。港島CCL_Mass166.71點，按周增0.51%。九龍CCL_Mass162.99點，按周飆2.31%，連升2周共2.95%。新界東CCL_Mass176.09點，按周挫1.78%，連跌3周共2.70%。新界西CCL_Mass153.45點，按周瀉2.25%，連升5周後回軟。

至於2023年計，CCL累漲6.31%CCL Mass7.05%CCL(中小型單位)7.24%CCL(大型單位)上揚2.19%。港島漲6.93%，九龍飆10.09%，新界東升3.58%，新界西上揚5.52%

 

沙田第一城及嘉湖山莊呎價按月瀉逾一成

138個指標屋苑中，有74個或近54%屋苑本周調整實用呎價按月錄得回落，當中本周表現較差的新界區，跌幅較大屋苑有愉景新城、藍天海岸、富豪花園

3.36%8.47%；而兩個傳統藍籌屋苑沙田第一城及嘉湖山莊，更分別瀉12.87%10.36%

樓價指數｜CCL單周微升0.39% 結束3周連跌 港九表現佳

傳統藍籌屋苑沙田第一城本周調整實用呎價按月瀉12.87%。(資料圖片)

今天(23)公布的指數，根據今年612日至18日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在今年529日至64日簽臨時買賣合約，是今年62日美國參議院通過暫停債務上限法案當周的市況。

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