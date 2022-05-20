樓價指數｜CCL按周升 新界東創13周新高 中原：短期目標184點

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報181.84點，按周升0.32%。近四周CCL於181點到182點反覆，累升1.38%。早前3周由178點低位升到180點，累升1.14%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，展望CCL繼續窄幅遞升，短期目標由182點上升到184點。

新界區強勢 港九樓價回軟

黃良昇表示，受惠東鐵綫過海段即將通車的消息，刺激本周新界東CCL Mass創13周新高。新界東CCL Mass最新報197.42點，按周上揚1.81%，升幅24周以來最大。

至於新界西CCL Mass報170.68點，按周升1.81%，近4周指數於170點上下反覆。港九市區樓價創近期新高後回軟。港島CCL Mass報186.38點，按周跌0.24%，連跌2周共0.97%，早前5周升4.49%。九龍CCL Mass報174.23點，按周回落0.87%，連跌2周共2.09%，早前3周連升4.43%。

新港城呎價飆逾 11% 太古城呎價插 7.5%

今周133個成分屋苑的表現，當中近七成，即93個屋苑呎價按月向上，馬鞍山新港城飆11.5%，新元朗中心及珀麗灣均升7%。「西九四小龍」之一的長沙灣昇悅居漲11.8%。小西灣藍灣半島及香港仔海怡半島分別上揚11.1%及13.5%。

至於鰂魚涌太古城呎價按月下跌7.5%，將軍澳新都城及維景灣畔分別降14.1%及5.6%，東涌藍天海岸亦走低7%。