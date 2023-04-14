樓價指數｜CCL按周微升 創25周新高 三區樓價造好

二手樓價好淡爭持，中原城市領先指數CCL最新報168.4點，按周升0.08%，指數創25周新高，重上2022年10月水平；本周指數反映3月23日美國加息0.25厘當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，歐美爆發銀行危機，而本港息口維持不變，市場波動，影響整體樓價短暫窄幅爭持，CCL連續3周在168點水平反覆。 CCL一周升一周跌，走勢反覆向上，但升幅收窄。近4周CCL累升0.95%，而早前CCL連升4周4.26%，整體樓價升勢明顯減慢。現時CCL距離170點目標，相差1.60點或0.95%。本周金管局兩度承接港元沽盤，對本港二手樓價的影響將於5月上旬公布的CCL才開始反映。 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.72點，按周漲0.31%，連升5周共2.80%。CCL(中小型單位)報167.88點，按周升0.2%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創26周新高，重上2022年10月水平。CCL(大型單位)報171.07點，按周跌0.5%，連跌2周共0.67%。