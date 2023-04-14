樓價指數｜CCL按周微升 創25周新高 三區樓價造好

二手樓價好淡爭持，中原城市領先指數CCL最新報168.4點，按周升0.08%，指數創25周新高，重上2022年10月水平；本周指數反映3月23日美國加息0.25厘當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，歐美爆發銀行危機，而本港息口維持不變，市場波動，影響整體樓價短暫窄幅爭持，CCL連續3周在168點水平反覆。
CCL一周升一周跌，走勢反覆向上，但升幅收窄。近4周CCL累升0.95%，而早前CCL連升4周4.26%，整體樓價升勢明顯減慢。現時CCL距離170點目標，相差1.60點或0.95%。本周金管局兩度承接港元沽盤，對本港二手樓價的影響將於5月上旬公布的CCL才開始反映。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.72點，按周漲0.31%，連升5周共2.80%。CCL(中小型單位)報167.88點，按周升0.2%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創26周新高，重上2022年10月水平。CCL(大型單位)報171.07點，按周跌0.5%，連跌2周共0.67%。
新界東逆市跌1.15%
四區方面，三升一跌，走勢各自反覆向上。港島CCL_Mass報172.07點，按周升0.69%，指數重上2022年10月水平。九龍CCL_Mass報166.08點，按周增0.54%，連升5周共3.62%，指數重上2022年8月水平。新界西CCL_Mass報154.60點，按周漲0.66%，指數重上2022年10月水平。
不過，新界東CCL_Mass按周跌1.15%，報180.46點，連升2周後回軟，指數企穩2022年9月水平。
六成指標屋苑呎價按月上升
138個成分屋苑中，有84個屋苑或約60%調整實用呎價按月上升，其中本周升幅最佳的港島區，表現較好的屋苑包括柴灣杏花邨、鰂魚涌南豐新邨、北角城市花園、賽西湖大廈及上環帝后華庭，升幅介乎6%至8.2%。至於唯一下跌的新界東，馬鞍山新港城、沙田河畔花園及上水皇府山，跌幅介乎4%至4.7%。
今天(14日)公佈的指數，根據今年4月3日至9日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成半的交易是在今年3月20日至26日簽臨時買賣合約，是今年3月11日矽谷銀行倒閉後第2周的市況，以及今年3月23日美國聯儲局宣布加息0.25厘當周的市況。