樓價指數｜CCL按周微跌 中原：整體樓價短期仍向升

二手樓價呈短暫爭持局面，中原城市領先指數CCL最新報168.27點，按周微跌0.05%，是矽谷銀行倒閉後首周，以及滙豐銀行減二手H按封頂息當周的市況。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，好淡消息同時出現，影響樓價短暫窄幅爭持。近4周，CCL持續一周升一周跌，每個高位均比上一次高，而每個低位亦比上一次高，升幅多而跌幅小，走勢明顯反覆向上。整體樓價短期仍繼續向升未變，現時距離170點目標，相差1.73點或1.03%。明天(7日)至下周一(10日)復活節長假期，對本港二手樓價的影響將於4月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.20點，按周升0.08%，連升4周共2.49%。CCL(中小型單位)報167.55點，按周微跌0.02%，連升6周後回軟。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)繼續企穩2022年10月水平。CCL(大型單位)報171.93點，按周跌0.17%。