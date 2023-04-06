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2023-04-06 19:00:00

樓價指數｜CCL按周微跌 中原：整體樓價短期仍向升

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樓價指數｜CCL按周微跌 中原：整體樓價短期仍向升

樓價指數｜CCL按周微跌 中原：整體樓價短期仍向升

二手樓價呈短暫爭持局面，中原城市領先指數CCL最新報168.27點，按周微跌0.05%，是矽谷銀行倒閉後首周，以及滙豐銀行減二手H按封頂息當周的市況。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，好淡消息同時出現，影響樓價短暫窄幅爭持。近4周，CCL持續一周升一周跌，每個高位均比上一次高，而每個低位亦比上一次高，升幅多而跌幅小，走勢明顯反覆向上。整體樓價短期仍繼續向升未變，現時距離170點目標，相差1.73點或1.03%。明天(7)至下周一(10)復活節長假期，對本港二手樓價的影響將於4月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass169.20點，按周升0.08%，連升4周共2.49%CCL(中小型單位)167.55點，按周微跌0.02%，連升6周後回軟。CCLCCL MassCCL(中小型單位)繼續企穩202210月水平。CCL(大型單位)171.93點，按周跌0.17%

樓價指數｜CCL按周微跌 中原：整體樓價短期仍向升

四區樓價表現二升二跌，走勢各自反覆。

九龍及新界東表現造好 新界西連升4周後回軟

四區樓價表現二升二跌，走勢各自反覆。九龍CCL_Mass165.18點，按周升0.50%，連升4周共3.06%，指數重上20228月水平。新界東CCL_Mass182.56點，按周升0.24%，連升2周共1.78%，指數重上20229月水平。港島CCL_Mass170.89點，按周跌0.08%。新界西CCL_Mass153.59點，按周跌0.48%，連升4周後回軟。

今天(6)公布的指數，根據今年327日至42日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有六成半的交易是在今年313日至319日簽臨時買賣合約，是今年311日矽谷銀行倒閉後第1周的市況。

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