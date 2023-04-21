樓價指數｜CCL按周微跌 中原：料短期繼續窄幅爭持

二手樓價走勢好淡爭持，中原城市領先指數CCL最新報168.29點，按周微跌0.07%。指數連續4周在168點水平反覆徘徊，是3月23日本港銀行沒有跟隨美國加息後首周的市況。市場好淡消息交錯，令樓價出現窄幅橫行局面。
展望美議息結果出爐
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出， 近期二手樓市拉鋸，業主態度強硬，而買家不願追價，影響成交轉淡，相信短期整體樓價繼續窄幅爭持。展望5月4日美國聯儲局公布議息結果後，本港樓價走勢會有較明確的方向，仍有待5月下旬公布的CCL才開始反映。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.30點，按周挫0.25%，指數連續4周企穩169點水平。CCL(中小型單位)報167.60點，按周跌0.17%，指數連續4周企穩167點水平。CCL(大型單位)報171.80點，按周升0.43%，指數連續4周企穩171點以上水平。
三區走低 僅港島逆市造好
四區方面，三跌一升，帶動整體樓價出現爭持。港島CCL_Mass報173.52點，按周升0.84%，指數重上2022年10月水平，兼連升2周共1.54%。九龍CCL_Mass報165.15點，按周下滑0.56%。新界東CCL_Mass報179.62點，按周回落0.47%，連跌2周共1.61%。新界西CCL_Mass報153.32點，按周跌0.83%。
CCL今年累升7.35%
年初迄今計，CCL累升7.35%，CCL Mass漲8.31%，CCL(中小型單位)增8.31%，CCL(大型單位)上揚3.08%。四區方面，港島飆11.3%，九龍上揚9.53%，新界東增5.65%，新界西升5.43%。今年港島樓價升逾10%，升幅明顯跑贏大市。
今日(21日)公布的指數，根據今年4月10日至16日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾五成半的交易是在今年3月27日至4月2日簽臨時買賣合約，是今年3月23日美國聯儲局宣布加息0.25厘後第1周的市況。