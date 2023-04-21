樓價指數｜CCL按周微跌 中原：料短期繼續窄幅爭持

二手樓價走勢好淡爭持，中原城市領先指數CCL最新報168.29點，按周微跌0.07%。指數連續4周在168點水平反覆徘徊，是3月23日本港銀行沒有跟隨美國加息後首周的市況。市場好淡消息交錯，令樓價出現窄幅橫行局面。

展望美議息結果出爐

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出， 近期二手樓市拉鋸，業主態度強硬，而買家不願追價，影響成交轉淡，相信短期整體樓價繼續窄幅爭持。展望5月4日美國聯儲局公布議息結果後，本港樓價走勢會有較明確的方向，仍有待5月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.30點，按周挫0.25%，指數連續4周企穩169點水平。CCL(中小型單位)報167.60點，按周跌0.17%，指數連續4周企穩167點水平。CCL(大型單位)報171.80點，按周升0.43%，指數連續4周企穩171點以上水平。