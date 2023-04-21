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2023-04-21 18:21:42

樓價指數｜CCL按周微跌 中原：料短期繼續窄幅爭持

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樓價指數｜CCL按周微跌 中原：料短期繼續窄幅爭持

樓價指數｜CCL按周微跌 中原：料短期繼續窄幅爭持

二手樓價走勢好淡爭持，中原城市領先指數CCL最新報168.29點，按周微跌0.07%。指數連續4周在168點水平反覆徘徊，是323日本港銀行沒有跟隨美國加息後首周的市況。市場好淡消息交錯，令樓價出現窄幅橫行局面。

展望美議息結果出爐

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出， 近期二手樓市拉鋸，業主態度強硬，而買家不願追價，影響成交轉淡，相信短期整體樓價繼續窄幅爭持。展望54日美國聯儲局公布議息結果後，本港樓價走勢會有較明確的方向，仍有待5月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass169.30點，按周挫0.25%，指數連續4周企穩169點水平。CCL(中小型單位)167.60點，按周跌0.17%，指數連續4周企穩167點水平。CCL(大型單位)171.80點，按周升0.43%，指數連續4周企穩171點以上水平。

樓價指數｜CCL按周微跌 中原：料短期繼續窄幅爭持

四區方面，三跌一升，帶動整體樓價出現爭持。

三區走低 僅港島逆市造好

四區方面，三跌一升，帶動整體樓價出現爭持。港島CCL_Mass173.52點，按周升0.84%，指數重上202210月水平，兼連升2周共1.54%。九龍CCL_Mass165.15點，按周下滑0.56%。新界東CCL_Mass179.62點，按周回落0.47%，連跌2周共1.61%。新界西CCL_Mass153.32點，按周跌0.83%

CCL今年累升7.35%

年初迄今計，CCL累升7.35%CCL Mass8.31%CCL(中小型單位)8.31%CCL(大型單位)上揚3.08%。四區方面，港島飆11.3%，九龍上揚9.53%，新界東增5.65%，新界西升5.43%。今年港島樓價升逾10%，升幅明顯跑贏大市。

今日(21)公布的指數，根據今年410日至16日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾五成半的交易是在今年327日至42日簽臨時買賣合約，是今年323日美國聯儲局宣布加息0.25厘後第1周的市況。

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