樓價指數｜CCL按周急漲2.09% 升幅6年最勁 中原：走勢明顯加快向上

今周CCL八大指數齊升，是升市9周以來首次出現。CCL由低位反覆上升計，近9周七升二跌，累漲4.45%。現時CCL距離復活節前後目標170點，相差6.67點或4.08%。周三(22日)財政預算案宣布下調從價印花稅稅階，對香港樓價的影響將會在3月中旬公布的CCL才開始反映。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周指數是反映新春長假後首周的市況，CCL單周升2.09%，升幅幾乎追平之前8周累升的2.32%。樓價升幅擴大，走勢明顯加快向上。

二手樓價重回升軌，且有加快跡象。上周輕微回落的中原城市領先指數CCL，最新報163.33點，創15周新高，按周勁飆2.09%，升幅創2016年10月以來最大。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報164.02點，創15周新高，按周升2.42%，升幅是2016年8月以來最大。CCL(中小型單位)報162.76點，創15周新高，按周升2.40%，升幅是2009年9月以來最大。CCL Mass及CCL(中小型單位)今周單周急升，升幅同樣接近睇齊之前8周累升的2.77%及2.97%。CCL(大型單位)報166.24點，創6周新高，按周升0.59%，走勢持續一周升一周跌。

港九市區樓價單周升幅顯著

本周四區樓價齊升，港九市區單周顯著上升，接近睇齊之前8周累計的升幅。港島CCL_Mass報165.89點，按周增3.25%，升幅是2021年11月以來最大，早前8周累升3.26%。九龍CCL_Mass報159.34點，創18周新高，按周上揚3.07%，升幅是2022年4月以來最大，早前8周累升3.17%。

新界東CCL_Mass報174.63點，創15周新高，按周升1.15%，連升4周共3.82%。新界西CCL_Mass報151.26點，創14周新高，按周增1.57%，連升2周共3.62%。新界東CCL_Mass及新界西CCL_Mass早前8周計，分別累升2.87%及1.62%。