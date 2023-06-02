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2023-06-02 17:52:47

樓價指數｜CCL按周跌0.61% 終止連升3周走勢 中原：料樓價短期續反覆爭持

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樓價指數｜CCL按周跌0.61% 終止連升3周走勢 中原：料樓價短期續反覆爭持

中原城市領先指數CCL最新報166.88點，按周跌0.61%，結束3周連升。(資料圖片)

二手樓價表現回軟，中原城市領先指數CCL最新報166.88點，按周跌0.61%，結束3周連升，是次反映54日美國及本地銀行加息後首周。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受港元拆息向升，美國債務上限危機，股市下挫等因素影響，二手樓市觀望氣氛濃厚，成交淡靜，短期整體樓價繼續反覆爭持。

楊明儀表示，今日(2)美國參議院通過暫停債務上限法案，港股大升，市場預期聯儲局6月暫停加息的機會升溫，對本港二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass168.42點，按周挫0.74%CCL(中小型單位)166.83點，按周回落0.64%CCL(大型單位)167.15點，按周跌0.48%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊連升3周後回軟，走勢反覆。

樓價指數｜CCL按周跌0.61% 終止連升3周走勢 中原：料樓價短期續反覆爭持

本周四區樓價二升二跌，各自反覆爭持。

港九樓價跌逾1% 新界逆市造好

本周四區樓價二升二跌，各自反覆爭持。新界東CCL_Mass180.97點，按周升0.47%，連升2周共0.9%。新界西CCL_Mass156.74點，按周增0.46%，連升3周共3.42%。港島CCL_Mass170.23點，按周跌1.09%，終止3周連升。九龍CCL_Mass161.83點，按周瀉1.92%

2023年計，CCL累漲6.45%CCL Mass上揚7.75%CCL(中小型單位)7.81%CCL(大型單位)微升0.29%。港島飆9.19%，九龍增7.33%，新界東漲6.45%，新界西升7.78%

樓價指數｜CCL按周跌0.61% 終止連升3周走勢 中原：料樓價短期續反覆爭持

138個成分屋苑中，有48個或近35%屋苑本周調整實用呎價按月回落，海逸豪園跌幅達10.5%。(資料圖片)

138個成分屋苑中，有48個或近35%屋苑本周調整實用呎價按月回落，其中跌幅較大屋苑有深灣軒(8.34%)、海逸豪園(10.54%)、帝峰．皇殿(18.2%)、沙田第一城(8.6%)、藍天海岸(7.8%)及采葉庭(9.1%)

今天(2)公布的指數，根據今年522日至28日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年58日至14日簽臨時買賣合約，是今年54日美國聯儲局加息0.25厘及本地主要銀行宣布上調最優惠利率0.125厘後首周的市況。

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