樓價指數｜CCL按周跌0.61% 終止連升3周走勢 中原：料樓價短期續反覆爭持

楊明儀表示，今日(2日)美國參議院通過暫停債務上限法案，港股大升，市場預期聯儲局6月暫停加息的機會升溫，對本港二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。

二手樓價表現回軟，中原城市領先指數CCL最新報166.88點，按周跌0.61%，結束3周連升，是次反映5月4日美國及本地銀行加息後首周。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受港元拆息向升，美國債務上限危機，股市下挫等因素影響，二手樓市觀望氣氛濃厚，成交淡靜，短期整體樓價繼續反覆爭持。

138個成分屋苑中，有48個或近35%屋苑本周調整實用呎價按月回落，海逸豪園跌幅達10.5%。(資料圖片)

138個成分屋苑中，有48個或近35%屋苑本周調整實用呎價按月回落，其中跌幅較大屋苑有深灣軒(8.34%)、海逸豪園(10.54%)、帝峰．皇殿(18.2%)、沙田第一城(8.6%)、藍天海岸(7.8%)及采葉庭(9.1%)。

今天(2日)公布的指數，根據今年5月22日至28日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年5月8日至14日簽臨時買賣合約，是今年5月4日美國聯儲局加息0.25厘及本地主要銀行宣布上調最優惠利率0.125厘後首周的市況。

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