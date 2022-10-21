樓價指數｜CCL按周跌0.89% 樓價重返2018年水平 中原：料年底前見160點

二手樓價走勢疲弱，中原城市領先指數CCL最新報168.49點，按周跌0.89%，連跌兩周，屬245周新低，重返2018年2月水平。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，上月22日美國加息後，本地主要銀行亦調高最優惠利率，樓價跌勢未止。本周CCL八大指數齊跌，是樓價下調近14周以來第3次。樓價調整持續，CCL將再下試160點水平，現時僅相差8.49點或5.31%，估計今年底前達到。周三(19日)公布的《施政報告》，對樓價的影響將於11月中旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報168.76點，創249周新低，重返2018年1月水平，按周挫0.82%。CCL(中小型單位)報166.87點，創249周新低，重返2018年1月水平，按周跌0.88%。CCL(大型單位)報176.43點，按周回落0.94%。四大整體指數齊跌2周，CCL累瀉1.25%，CCL Mass累降1.15%，CCL(中小型單位)累跌1.26%，CCL(大型單位)累減1.18%。

四區樓價全跌 新界東表現最差

四區方面，新界東CCL_Mass報177.62點，創193周新低，重返2019年2月水平，按周降0.95%，連跌5周共4.55%。九龍CCL_Mass報161.41點，創254周新低，重返2017年12月水平，按周跌0.64%，連跌2周共1.85%。港島CCL_Mass報171.61點，為近257周第3低，重返2017年11月水平，按周挫0.91%，連跌2周共1.23%。新界西CCL_Mass報159.36點，為近131周次低，重返2020年4月水平，按周跌0.85%。

樓價持續下調起近14周計，CCL累挫6.94%，CCL Mass累跌7.4%，CCL(中小型單位)累降7.48%，CCL(大型單位)累減4.39%。九龍CCL_Mass累跌8.09%，新界東CCL_Mass累瀉7.51%，港島CCL_Mass累挫7.48%，新界西CCL_Mass累減6.31%。

今日(21日)公布的指數，根據今年10月10日至16日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年9月26日至10月2日簽臨時買賣合約，是今年9月22日美國聯儲局宣布加息0.75厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.125厘後首周的市況，以及今年9月23日金管局放寬壓力測試要求後首周的市況。