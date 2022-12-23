樓價指數｜CCL按周跌1.39% 較高峰瀉近兩成

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，12月美國議息前，本地拆息急升，增加銀行加息壓力，樓價走勢進一步向下。CCL由自己歷史高位191.34點累跌18.28%，跌幅接近兩成。2022年計累挫15.27%。至於12月美國放緩加息後的市況，將於明年1月份公布的CCL才開始反映。

樓價調整未完，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL再創新低，最新報156.37點，按周跌1.39%，是反映11月底至12月初的市況，重返2017年5月初水平。

本周8大樓價指數齊跌，是自CCL出現連跌起，近23周以來第5次，樓價跌勢未止。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報155.83點，重返2017年4月中水平，按周降1.37%。CCL(中小型單位)報154.36點，重返2017年4月中水平，按周跌1.37%。CCL(大型單位)報166.12點，重返2018年1月初水平，按周瀉1.48%。

鰂魚涌三大屋苑呎價按月挫逾半成

138個成分屋苑中，22個屋苑本周調整實用呎價按月報升，表現較好有荃灣麗城花園、荃威花園、馬鞍山新港城、迎海、紅磡黃埔花園、柴灣杏花邨及跑馬地禮頓山，升幅介乎4.5%至7%。

至於本周樓價跌幅最大的港島區，表現較差屋苑有鰂魚涌南豐新邨、康怡花園及太古城，跌幅由5%至7.6%；西灣河鯉景灣及北角城市花園齊瀉8.7%；中半山帝景園更挫10.7%。

今日(23日)公布的指數，根據本月12日至18日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年11月28日至12月4日簽臨時買賣合約，是今年11月3日美國聯儲局宣布加息0.75厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.25厘後第4周的市況。