樓價指數｜CCL按周轉跌0.96% 8大指數齊跌7個月以來首見

二手樓價走勢偏軟，中原城市領先指數CCL最新報165.68點，見9周低位，按周跌0.96%，終止2周連升走勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周指數是反映6月15日美國暫停加息，但預期下半年仍可能再加息兩次，以及本港大型銀行維持最優惠利率不變當周的市況。

楊明儀表示，本周8大樓價指數齊跌，是2022年12月、即28周以來首見。雖然6月暫停加息，但利率持續高企，市場氣氛觀望，買家入市意欲放緩，二手交投疲弱，整體樓價開始出現調整跡象。CCL再度回落至165點水平，近12周五升七跌，累挫1.62%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報166.22點，按周下滑1.1%。CCL(中小型單位)報164.88點，按周挫1.1%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創17周新低，重返今年3月時水平，兼同樣結束2周連升。CCL(大型單位)報169.70點，按周跌0.32%，連跌2周共0.36%。