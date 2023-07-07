樓價指數｜CCL按周轉跌0.96% 8大指數齊跌7個月以來首見

二手樓價走勢偏軟，中原城市領先指數CCL最新報165.68點，見9周低位，按周跌0.96%，終止2周連升走勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周指數是反映6月15日美國暫停加息，但預期下半年仍可能再加息兩次，以及本港大型銀行維持最優惠利率不變當周的市況。
楊明儀表示，本周8大樓價指數齊跌，是2022年12月、即28周以來首見。雖然6月暫停加息，但利率持續高企，市場氣氛觀望，買家入市意欲放緩，二手交投疲弱，整體樓價開始出現調整跡象。CCL再度回落至165點水平，近12周五升七跌，累挫1.62%。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報166.22點，按周下滑1.1%。CCL(中小型單位)報164.88點，按周挫1.1%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創17周新低，重返今年3月時水平，兼同樣結束2周連升。CCL(大型單位)報169.70點，按周跌0.32%，連跌2周共0.36%。
四區樓價齊跌 新界西最傷
四區樓價齊跌。港島CCL_Mass報167.63點，按周跌0.97%，連升2周後回軟。九龍CCL_Mass報163.09點，按周回落0.8%，連跌2周共1.75%。新界東CCL_Mass報176.68點，按周降0.96%。新界西CCL_Mass報151.75點，創8周新低，按周瀉1.77%。
本周樓價跌幅明顯，2023年CCL升幅收窄至5.68%，CCL Mass累升6.34%，CCL(中小型單位)增6.55%，CCL(大型單位)升1.82%。港島上揚7.52%，九龍漲8.16%，新界東增3.92%，新界西升4.35%。
今天(7日)公布的指數，根據今年6月26日至7月2日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成半的交易是在今年6月12日至18日簽臨時買賣合約，是今年6月15日美國聯儲局維持利率不變，以及本港大型銀行維持最優惠利率不變當周的市況。