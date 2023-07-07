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2023-07-07 16:26:12

樓價指數｜CCL按周轉跌0.96% 8大指數齊跌7個月以來首見

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樓價指數｜CCL按周轉跌0.96% 8大指數齊跌7個月以來首見

CCL最新報165.68點，見9周低位，按周跌0.96%，終止2周連升走勢。(資料圖片)

二手樓價走勢偏軟，中原城市領先指數CCL最新報165.68點，見9周低位，按周跌0.96%，終止2周連升走勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周指數是反映615日美國暫停加息，但預期下半年仍可能再加息兩次，以及本港大型銀行維持最優惠利率不變當周的市況。

楊明儀表示，本周8大樓價指數齊跌，是202212月、即28周以來首見。雖然6月暫停加息，但利率持續高企，市場氣氛觀望，買家入市意欲放緩，二手交投疲弱，整體樓價開始出現調整跡象。CCL再度回落至165點水平，近12周五升七跌，累挫1.62%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass166.22點，按周下滑1.1%CCL(中小型單位)164.88點，按周挫1.1%CCL MassCCL(中小型單位)齊創17周新低，重返今年3月時水平，兼同樣結束2周連升。CCL(大型單位)169.70點，按周跌0.32%，連跌2周共0.36%

樓價指數｜CCL按周轉跌0.96% 8大指數齊跌7個月以來首見

四區樓價本周齊跌，新界西按周挫1.77%表現最差。

四區樓價齊跌 新界西最傷

四區樓價齊跌。港島CCL_Mass167.63點，按周跌0.97%，連升2周後回軟。九龍CCL_Mass163.09點，按周回落0.8%，連跌2周共1.75%。新界東CCL_Mass176.68點，按周降0.96%。新界西CCL_Mass151.75點，創8周新低，按周瀉1.77%

本周樓價跌幅明顯，2023CCL升幅收窄至5.68%CCL Mass累升6.34%CCL(中小型單位)6.55%CCL(大型單位)1.82%。港島上揚7.52%，九龍漲8.16%，新界東增3.92%，新界西升4.35%

今天(7)公布的指數，根據今年626日至72日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成半的交易是在今年612日至18日簽臨時買賣合約，是今年615日美國聯儲局維持利率不變，以及本港大型銀行維持最優惠利率不變當周的市況。

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