樓價指數｜CCL終止3連跌，按周反彈0.48%。

二手樓價回升，中原城市領先指數CCL連跌3周後今周反彈，最新報165.87點，按周升0.48%；惟指數比早前5周在168點上下爭持的水平略低，近2周於165點反覆。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周8大樓價指數7升1跌，上周7跌1升，整體樓價走勢反覆，反映復活節長假後，二手成交減少，且市場觀望5月初美國議息，短期樓價反覆回軟，但未有轉勢大跌。
本月下旬指數反映加息影響
楊明儀表示，上周四(4日)美國加息0.25厘，而本地銀行亦先後加息0.125至0.25厘，對香港二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。至於近期本地拆息升穿4厘水平，增加本港銀行追加利率的壓力，將於6月上旬公布的CCL才反映。
至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報167.56點，按周增0.47%。CCL(中小型單位)報165.90點，按周升0.47%，終止3周連跌。CCL(大型單位)報165.71點，按周上揚0.52%，終止2周連跌。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊單周回升，走勢反覆回軟。
九龍樓價反彈顯著 新界西逆市降
四區樓價各自反覆。港島CCL_Mass報166.91點，按周微升0.03%，連跌2周後企穩。九龍CCL_Mass報164.05點，按周飆2.1%，單周明顯反彈，並結束3周連跌。新界東CCL_Mass報184.20點，按周升0.31%，連升3周共2.55%。新界西CCL_Mass報151.55點，按周挫1.26%，連跌2周共2.51%。
2023年迄今計算，CCL累漲5.8%，CCL Mass上揚7.2%，CCL(中小型單位)升7.21%，CCL(大型單位)跌0.57%。港島增7.06%，九龍飆8.80%，新界東上揚8.35%，新界西升4.22%。
今日(12日)公布的指數，根據今年5月1日至7日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年4月17日至23日簽臨時買賣合約，是今年4月7日至10日復活節長假期後第2周的市況。