樓價指數｜CCL終止3連跌，按周反彈0.48%。

楊明儀表示，上周四(4日)美國加息0.25厘，而本地銀行亦先後加息0.125至0.25厘，對香港二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。至於近期本地拆息升穿4厘水平，增加本港銀行追加利率的壓力，將於6月上旬公布的CCL才反映。

九龍樓價反彈顯著 新界西逆市降

四區樓價各自反覆。港島CCL_Mass報166.91點，按周微升0.03%，連跌2周後企穩。九龍CCL_Mass報164.05點，按周飆2.1%，單周明顯反彈，並結束3周連跌。新界東CCL_Mass報184.20點，按周升0.31%，連升3周共2.55%。新界西CCL_Mass報151.55點，按周挫1.26%，連跌2周共2.51%。

2023年迄今計算，CCL累漲5.8%，CCL Mass上揚7.2%，CCL(中小型單位)升7.21%，CCL(大型單位)跌0.57%。港島增7.06%，九龍飆8.80%，新界東上揚8.35%，新界西升4.22%。

今日(12日)公布的指數，根據今年5月1日至7日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年4月17日至23日簽臨時買賣合約，是今年4月7日至10日復活節長假期後第2周的市況。