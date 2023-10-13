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地產
2023-10-13 16:41:43

樓價指數｜CCL結束八連跌 三區樓價報升 中原：整體樓價下跌趨勢不變

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樓價指數｜CCL結束八連跌 三區樓價報升 中原：整體樓價下跌趨勢不變

樓價指數｜CCL結束八連跌 三區樓價報升 中原：整體樓價下跌趨勢不變

二手樓價暫止跌，中原城市領先指數CCL最新報157.02點，按周微升0.15%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，CCL連跌8周後單周回穩，但指數仍為41周次低，重返202212月底時水平。CCL比今年4168.40點高位，近26周累跌6.76%2023年整體樓價僅升0.16%，升幅近乎完全被蒸發。

楊明儀指，本周指數是反映921日美國及本港主要銀行宣佈維持利率不變，以及922日政府放寬樓花按保當周的市況。她續指，CCL雖然單周回穩，惟短期二手成交持續低迷，整體樓價下跌趨勢未變。現時CCL距離202212156.37點低位，只差0.65點或0.42%。市場繼續憧憬減辣，近期睇樓量上升，有買家加快入市，至於本月25日施政報告，對香港樓價的影響將會在11月中旬公布的CCL才開始陸續反映。

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樓價指數｜CCL結束八連跌 三區樓價報升 中原：整體樓價下跌趨勢不變

四區樓價方面，表現三升一跌。

港島區連跌4周共3.56%

四區樓價方面，表現三升一跌。港島CCL_Mass157.67點，按周跌1.17%，連跌4周共3.56%，指數重返今年1月初時水平。至於九龍CCL_Mass150.94點，按周升0.59%。新界東CCL_Mass169.14點，按周漲0.24%。新界西CCL_Mass146.15點，按周上揚1.66%。九龍、新界東及新界西樓價單周回穩，但指數仍分別重返去年底至今年初時水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass156.85點，按周升0.33%CCL(中小型單位)155.57點，按周增0.34%CCL MassCCL(中小型單位)齊終止8周連跌，但指數仍重返202212月底及20231月初時水平。CCL(大型單位)164.19點，按周跌0.68%，連跌5周共2.45%，指數創近6年新低，重返201712月底時水平。

2023年迄今計算，CCL累升0.16%CCL Mass0.35%CCL(中小型單位)0.54%CCL(大型單位)1.48%。港島上揚1.14%，九龍升0.11%，新界東跌0.51%，新界西升0.5%

樓價指數｜CCL結束八連跌 三區樓價報升 中原：整體樓價下跌趨勢不變

中原城市領先指數CCL最新報157.02點，按周微升0.15%。

102個成分屋苑呎價按月回落 沙田第一城挫16%

138個成分屋苑中，有102個、即近74%屋苑調整實用呎價按月回落，其中沙田第一城挫16.1%，至12,067元；尖沙咀港景峯及北角賽西湖大廈分別瀉15.3%12.1%，至19,870元及20,005元。九龍灣淘大花園跌10.9%，至12,356元。

今天(13)公布的指數，根據今年102日至8日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在今年918日至24日簽臨時買賣合約，是921日美國及本港主要銀行宣布維持利率不變，以及922日政府放寬樓花按保當周的市況。

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樓價指數｜CCL結束八連跌 三區樓價報升 中原：整體樓價下跌趨勢不變

138個成分屋苑中，有102個、即近74%屋苑調整實用呎價按月回落，其中沙田第一城挫16.1%，至12,067元。(資料圖片)

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