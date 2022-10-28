樓價指數｜CCL續走低 連跌3周共1.41% 中小型住宅樓價跌幅顯著

二手樓價持續向下，中原城市領先指數CCL最新報168.21點，創246周新低，重返2018年2月水平，按周跌0.17%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，持續加息下，樓價續跌。CCL連跌3周共1.41%，指數繼續創新低。CCL進一步向下，距離160點低位，僅相差8.21點或5.13%，估計今年底前達到。至於本月24日恒生指數急挫，同期拆息向升，對樓價的影響將於11月下旬公布的CCL才開始反映。

受利率上升因素影響，中小型住宅樓價跌幅較豪宅明顯，以致CCL(中小型單位)與CCL(大型單位)的差距逐步拉闊。今年7月美國第四度加息後，CCL(中小型單位)由174.24點跌至166.81點，近9周累挫4.26%。同期CCL(大型單位)由176.59點降至175.14點，僅跌0.82%。兩個指數差距由2.35點持續拉闊到現時的8.33點，相差接近10點。利率續升，預期CCL(中小型單位)持續下調，與CCL(大型單位)距離擴大到接近15點。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報168.64點，創250周新低，重返2018年1月水平，按周下滑0.07%。CCL(中小型單位)報166.81點，創250周新低，重返2018年1月水平，按周降0.04%。CCL(大型單位)報175.14點，創86周新低，重返2021年2月水平，按周回落0.73%。樓價持續向下，四大整體指數齊跌3周，CCL累挫1.41%，CCL Mass累跌1.22%，CCL(中小型單位)累降1.3%，CCL(大型單位)累瀉1.9%。

新界樓價反彈 九龍區插 1.29%

四區方面，港九樓價續創新低，新界兩區單周反彈，相信樓價跌勢未止。九龍CCL_Mass報159.32點，創259周新低，重返2017年11月水平，按周跌1.29%，連跌3周共3.12%。港島CCL_Mass報170.68點，創258周新低，重返2017年11月水平，按周跌0.54%，連跌3周共1.77%。新界東CCL_Mass報179.78點，為近194周第3低，重返2019年2月水平，按周升1.22%，連跌5周後單周反彈。新界西CCL_Mass報161.29點，按周漲1.21%，上周指數為近131周次低。

今天(28日)公布的指數，根據本月17日至23日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在本月3日至9日簽臨時買賣合約，是今年9月22日美國聯儲局宣布加息0.75厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.125厘後第2周的市況，以及今年9月23日金管局放寬壓力測試要求後第2周的市況。