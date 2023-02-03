樓價指數｜CCL見9周新高 近6周累升1.52% 九龍區樓價本周跑出

四區樓價齊升 九龍區跑出

本周四區樓價齊升。港島CCL_Mass報162.17點，創7周新高，按周升0.51%，連升6周共4.22%。九龍CCL_Mass報153.40點，按周上揚1.19%，升幅7周以來最大。新界東CCL_Mass報169.05點，按周漲0.51%。新界西CCL_Mass報147.38點，創9周新高，按周增0.07%，連升4周共1.67%。

今次整體樓價重拾升軌，主要由港九樓價率先反彈帶動，市區樓價升幅明顯拋離新界兩區。樓價見底後近6周計，港島累漲4.22%，九龍升2.38%，新界東漲0.72%，新界西升0.57%。

今天(3日)公布的指數，根據今年1月23日至29日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年1月9日至15日簽臨時買賣合約，是2022年12月15日美國聯儲局宣布加息0.5厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.25厘後第4周的市況。