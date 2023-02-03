熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-02-03 17:11:58

樓價指數｜CCL見9周新高 近6周累升1.52% 九龍區樓價本周跑出

分享：
樓價指數｜CCL見9周新高 近6周累升1.52% 九龍區樓價本周跑出

今次整體樓價重拾升軌，主要由港九樓價率先反彈帶動，樓價見底後近6周計，港島累漲4.22%，九龍升2.38%。(資料圖片)

本港樓市氣氛好轉，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報158.75點，創9周新高，按周升0.56%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL見底(156.37)後近6周計，累升1.52%，反映新春前有買家提早入市，二手成交活躍，樓價明顯轉勢，反覆向上。黃良昇表示，新春後樓市順利進入季節性旺市，加上美國放緩加息，相信樓價可以繼續穩步上升，現時CCL距離短期目標160點，僅相差1.25點或0.79%。至於昨天(2)美國聯儲局宣布加息0.25厘，本港主要銀行維持最優惠利率不變，對本地樓市的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass159.13點，按周升0.63%CCL(中小型單位)157.58點，按周增0.71%CCL MassCCL(中小型單位)齊創10周新高。樓價見底後近6周計，CCL Mass累漲2.12%CCL(中小型單位)累飆2.09%CCL(大型單位)164.62點，按周跌0.13%。新春前豪宅樓價繼續反覆偏軟，近6CCL(大型單位)累挫0.9%

樓價指數｜CCL見9周新高 近6周累升1.52% 九龍區樓價本周跑出

本周四區樓價齊升。

四區樓價齊升 九龍區跑出

本周四區樓價齊升。港島CCL_Mass162.17點，創7周新高，按周升0.51%，連升6周共4.22%。九龍CCL_Mass153.40點，按周上揚1.19%，升幅7周以來最大。新界東CCL_Mass169.05點，按周漲0.51%。新界西CCL_Mass147.38點，創9周新高，按周增0.07%，連升4周共1.67%

今次整體樓價重拾升軌，主要由港九樓價率先反彈帶動，市區樓價升幅明顯拋離新界兩區。樓價見底後近6周計，港島累漲4.22%，九龍升2.38%，新界東漲0.72%，新界西升0.57%

今天(3)公布的指數，根據今年123日至29日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年19日至15日簽臨時買賣合約，是20221215日美國聯儲局宣布加息0.5厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.25厘後第4周的市況。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受