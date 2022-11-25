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2022-11-25 17:50:45

樓價指數｜CCL跌穿160點 重返5年前水平 七周累瀉6.37%

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樓價指數｜CCL跌穿160點 重返5年前水平 七周累瀉6.37%

樓價指數｜CCL跌穿160點 重返5年前水平 七周累瀉6.37%

二手樓價跌勢未止，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL失守160點，最新報159.76點，重返201710月水平，按周跌1.57%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass159.56點，重返20175月水平，按周挫1.58%CCL(中小型單位)158.01點，重返20175月水平，按周降1.56%。三大整體指數齊跌7周，跌幅明顯擴大，CCL累瀉6.37%CCL Mass累挫6.54%CCL(中小型單位)累減6.5%

樓價指數｜CCL跌穿160點 重返5年前水平 七周累瀉6.37%

三大整體指數齊跌7周，跌幅明顯擴大，CCL累瀉6.37%，CCL Mass累挫6.54%，CCL(中小型單位)累減6.5%。(資料圖片)

料明年新春前後CCL將再下試144

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCLCCL MassCCL(中小型單位)齊跌破160點，是反映11月加息當周的市況。三大整體指數齊跌7周，樓價跌勢未止。如果市場沒有利好消息可以令短期樓價出現爭持，估計明年新春前後CCL將再下試144點支持位，走勢仍有待觀察。由20218月歷史高位(191.34)計，CCL累跌16.5%。若與202112底相比，CCL今年累挫13.43%

至於CCL(大型單位)168.28點，重返20182月水平，按周降1.64%，跌幅13周以來最大，連跌2周共3.06%

樓價指數｜CCL跌穿160點 重返5年前水平 七周累瀉6.37%

四區方面，三區跌一區升，帶動整體樓價走勢向下。

四區「三跌一升」 九龍區表現最曳

四區方面，三區跌一區升，帶動整體樓價走勢向下。九龍CCL_Mass151.71點，重返20177月水平，按周跌2.88%，跌幅為20199月以來最大，連跌2周共3.63%。新界西CCL_Mass150.16點，重返201711月水平，按周插2.56%。港島CCL_Mass160.51點，重返20172月水平，按周降0.64%，連跌2周共5.09%。新界東CCL_Mass173.62點，重返201712月水平，按周升0.99%

今日(25)公布的指數，根據本月14日至20日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近九成的交易是在今年1031日至116日簽臨時買賣合約，是本月3日美國聯儲局宣布加息0.75厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.25厘當周的市況。

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