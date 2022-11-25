樓價指數｜CCL跌穿160點 重返5年前水平 七周累瀉6.37%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌破160點，是反映11月加息當周的市況。三大整體指數齊跌7周，樓價跌勢未止。如果市場沒有利好消息可以令短期樓價出現爭持，估計明年新春前後CCL將再下試144點支持位，走勢仍有待觀察。由2021年8月歷史高位(191.34點)計，CCL累跌16.5%。若與2021年12底相比，CCL今年累挫13.43%。

四區「三跌一升」 九龍區表現最曳

四區方面，三區跌一區升，帶動整體樓價走勢向下。九龍CCL_Mass報151.71點，重返2017年7月水平，按周跌2.88%，跌幅為2019年9月以來最大，連跌2周共3.63%。新界西CCL_Mass報150.16點，重返2017年11月水平，按周插2.56%。港島CCL_Mass報160.51點，重返2017年2月水平，按周降0.64%，連跌2周共5.09%。新界東CCL_Mass報173.62點，重返2017年12月水平，按周升0.99%。

今日(25日)公布的指數，根據本月14日至20日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近九成的交易是在今年10月31日至11月6日簽臨時買賣合約，是本月3日美國聯儲局宣布加息0.75厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.25厘當周的市況。