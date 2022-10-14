樓價指數｜CCL轉跌 險守170點 新界東樓價連挫4周共3.6%

中原預計新界東是繼九龍及港島後，四區之中第三個重返2019年自己低位的指數，現時僅相差3.07點或1.74%。(資料圖片)

二手樓價走勢回軟，中原城市領先指數CCL反彈一周後再向下，中原城市領先指數CCL最新報170點，按周跌0.36%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，9月22日美國議息前，市場觀望氣氛濃厚，四大整體樓價指數齊跌，CCL連續4周170點窄幅爭持。他稱，本周指數未完全反映加息後的市況，相信樓價調整未結束，跌勢仍然持續。CCL短期目標2022年底前下試160點，現時相差10點或6.25%。金管局放寬壓力測試，政府陸續放寬多項針對疫症的措施，以及市場放風10月19日施政報告將有條件放寬BSD等消息，對樓價的影響將於未來數周CCL才開始反映。樓價走勢會否由連跌轉為反覆向下，仍需觀察。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報170.15點，按周回落0.34%，近4周低企170點上下。CCL(中小型單位)報168.35點，按周跌0.39%，近4周低企168點水平。CCL(大型單位)報178.10點，按周挫0.24%。

四區樓價表現三跌一升

四區方面，本周三區跌一區升，樓價繼續向下。新界東CCL_Mass報179.33點，創192周新低，重返2019年2月水平，按周挫0.42%，連跌4周共3.63%，預計新界東是繼九龍及港島後，四區之中第三個重返2019年自己低位的指數，現時僅相差3.07點或1.74%。

九龍CCL_Mass報162.46點，按周瀉1.21%。港島CCL_Mass報173.18點，按周跌0.32%，結束2周連升。新界西CCL_Mass報160.73點，按周升0.89%，連跌4周後單周回升。

樓價持續下調起近13周計，CCL累跌6.1%，CCL Mass累跌6.64%，CCL(中小型單位)累跌6.66%，CCL(大型單位)累跌3.49%。九龍CCL_Mass累跌7.49%，港島CCL_Mass累降6.63%，新界東CCL_Mass累瀉6.62%，新界西CCL_Mass累插5.5%。

今天(14日)公布的指數，根據本月3日至9日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年9月19日至9月25日簽臨時買賣合約，是今年9月22日美國聯儲局宣佈加息0.75厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.125厘當周的市況，以及今年9月23日金管局放寬壓力測試要求當周的市況。