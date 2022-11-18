樓價指數｜CCL近18周累跌逾一成 港島區樓價本周急插

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.12點，創263周新低，重返2017年10月水平，按周跌1.64%。CCL(中小型單位)報160.51點，創263周新低，重返2017年10月水平，按周降1.51%。CCL(大型單位)報171.09點，創107周新低，重返2020年10月水平，按周跌1.45%，跌幅12周以來最大。本周CCL(大型單位)跌破2019年自己低位(171.36點)，是八大指數中最後一個跌破低位的指數。

黃良昇表示，《施政報告》後首周，CCL(中小型單位)率先到達160點水平，最新報160.51點，距離160點僅相差0.51點或0.32%。CCL相差點2.31點或1.44%。CCL Mass相差點2.12點或1.33%。未來幾周公布的CCL將反映11月加息後的市況，需密切關注。

港九樓價持續下跌

四區方面，港島CCL_Mass報161.54點，創297周新低，重返2017年3月水平，按周急瀉4.48%，跌幅488周(即2013年7月)以來最大。九龍CCL_Mass報156.21點，創271周新低，重返2017年9月水平，按周跌0.77%。

新界東CCL_Mass報171.92點，創255周新低，重返2017年12月水平，按周降2.96%，跌幅213周(即2018年10月)以來最大。新界西CCL_Mass報154.11點，為199周次低，重返2019年1月水平，按周升1.23%，連跌2周後回升。

中秋後近6周，港九市區樓價持續下跌，同樣錄「5周跌1周升」局面，港島CCL_Mass累挫7.03%，九龍CCL_Mass累減5.01%。新界兩區樓價則反覆回落，但幅度顯著加大。新界東CCL_Mass錄「4周跌2周升」，累跌4.54%；新界西CCL_Mass錄「3周跌3周升」，累降3.26%。

今天(18日)公布的指數，根據本月7日至13日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在今年10月24日至30日簽臨時買賣合約，是今年9月22日美國聯儲局宣布加息0.75厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.125厘後第5周的市況，以及今年10月19日《施政報告》後第1周的市況。