樓價指數｜CCL連升兩周共1.02% 新界西表現跑出

二手樓價走勢反覆靠穩，中原城市領先指數CCL最新報166.77點，按周升0.54%，是反映5月美國聯儲局議息前1周的市況。早前復活節假後CCL由168點連跌3周，降至165點水平，但近2周反彈回升共1.02%。

今日(19日)公布的指數，根據今年5月8日至14日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年4月24日至30日簽臨時買賣合約，是今年5月4日美國聯儲局議息前1周的市況。

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