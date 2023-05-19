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2023-05-19 17:38:15

樓價指數｜CCL連升兩周共1.02% 新界西表現跑出

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樓價指數｜CCL連升兩周共1.02% 新界西表現跑出

嘉湖山莊本周調整實用呎價按周升9.5%。(資料圖片)

二手樓價走勢反覆靠穩，中原城市領先指數CCL最新報166.77點，按周升0.54%，是反映5月美國聯儲局議息前1周的市況。早前復活節假後CCL168點連跌3周，降至165點水平，但近2周反彈回升共1.02%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，顯示美國議息前，市場期望加息周期結束，樓價輕微回升。近5周計，CCL累跌0.97%，整體樓價反覆偏軟，指數在165點以上窄幅爭持。至於加息後市況，將於未來幾周公佈的CCL中反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass168.08點，按周漲0.31%CCL(中小型單位)166.62點，按周增0.43%CCL(大型單位)167.56點，按周上揚1.12%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊回升2周，分別累升0.78%0.91%1.64%

樓價指數｜CCL連升兩周共1.02% 新界西表現跑出

新界西CCL_Mass報155.70點，按周飆2.74%，終止2周連跌。

新界西飆2.74% 2周連跌

本周四區樓價二升二跌，走勢繼續各自反覆。新界西CCL_Mass155.70點，按周飆2.74%，終止2周連跌。港島CCL_Mass169.60點，按周漲1.61%，連升2周共1.64%。九龍CCL_Mass162.85點，按周跌0.73%。新界東CCL_Mass179.36點，按周挫2.63%，連升3周後回軟。

2023年迄今計，CCL累漲6.38%CCL Mass7.53%CCL(中小型單位)上揚7.68%CCL(大型單位)0.54%。港島升8.79%，九龍飆8.01%，新界東升5.50%，新界西上揚7.07%

今日(19)公布的指數，根據今年58日至14日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年424日至30日簽臨時買賣合約，是今年54日美國聯儲局議息前1周的市況。

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