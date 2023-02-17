樓價指數｜CCL連升兩周後回軟 新界西樓價跑出 中原：走勢續反覆向升

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.15點，按周挫0.66%。CCL(中小型單位)報158.94點，按周跌0.44%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升2周後回軟，但仍為近13周次高。CCL(大型單位)報165.26點，按周跌0.58%，走勢持續一周升一周跌。

二手樓價指數連升兩周後回軟，中原城市領先指數CCL最新報159.99點，為近13周次高，按周跌0.46%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周指數反映新春長假當周的市況，樓價連升2周後回軟，但仍然企穩160點水平，走勢繼續反覆向升。近8周，CCL六升兩跌，累升2.32%。新春後樓市氣氛暢旺，成交持續活躍，展望復活節前後CCL重上170點水平，現時相差10.01點或6.25%。

青怡花園呎價按月飆逾 12%

138個成分屋苑中，本周表現最好的新界西，天水圍嘉湖山莊、荃灣麗城花園、元朗蝶翠峰及青衣青怡花園，本周調整實用呎價按月升7%至12.4%。至於表現最差的港島區，鰂魚涌康怡花園、柴灣杏花邨、西灣河嘉亨灣及逸濤灣，本周調整實用呎價按月跌4.1%至7.4%。

今天(17日)公布的指數，根據今年2月6日至12日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有五成半的交易是在今年1月23日至29日簽臨時買賣合約，是今年1月22日至25日新春長假當周的市況。