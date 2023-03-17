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2023-03-17 17:45:00

樓價指數｜CCL連升4周共4.26% 去年6月以來首見

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樓價指數｜CCL連升4周共4.26% 去年6月以來首見

今周CCL八大指數齊升，是升市12周以來第二次出現。(資料圖片)

中原城市領先指數CCL最新報166.81點，創20周新高，按周升1.35%，是222日政府宣布減印花稅當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，買家積極入市，刺激CCL連升4周共4.26%，為20216月、89周以來首見，樓價升勢持續。

距短期目標170點僅差3.19

今周CCL八大指數齊升，是升市12周以來第二次出現。CCL由低位(156.37)反覆上升計，近12周十升二跌，累升6.68%CCL距離復活節前後短期目標170點，現時僅相差3.19點或1.91%。美國矽谷銀行倒閉，以及本地大型銀行相繼調低二手拆息按揭封頂息率，對香港樓價的影響將會在4月上旬公布的CCL才開始反映。

樓價指數｜CCL連升4周共4.26% 去年6月以來首見

中原城市領先指數CCL最新報166.81點，創20周新高，按周升1.35%，是2月22日政府宣布減印花稅當周的市況。(資料圖片)

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass166.94點，創20周新高，按周升1.12%CCL(中小型單位)165.47點，創20周新高，按周升1.09%，連升4周共4.11%CCL(大型單位)173.47點，創18周新高，按周升2.56%，升幅為20214(98)以來最大，連升4周共4.97%

四區樓價齊升

四區樓價齊升，是近12周以來第三次。新界東CCL_Mass179.65點，創20周新高，按周升1.74%，升幅5周以來最大。新界東樓價連升7周共6.81%，為20187月之後的最長連升。新界西CCL_Mass153.18點，創17周新高，按周升1.26%，連升2周共1.97%。港島CCL_Mass170.17點，創20周新高，按周升1.59%。九龍CCL_Mass160.86點，為近21周次高，按周升0.36%

樓價指數｜CCL連升4周共4.26% 去年6月以來首見

四區樓價齊升，是近12周以來第三次。

今天(17)公布的指數，根據本月6日至12日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成半的交易是在今年220日至226日簽臨時買賣合約，是今年222日財政預算案宣布下調從價印花稅稅階當周的市況。

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