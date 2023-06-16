樓價指數｜CCL連挫3周共1.13% 有區樓價卻連升5周！

二手氣氛淡靜，樓價走勢繼續受壓。中原城市領先指數CCL最新報166.02點，按周跌0.48%，連跌3周共1.13%；本周指數是反映5月底美國債務上限談判期間的市況。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，港股大幅波動，市場觀望，二手樓市成交淡靜，整體樓價持續窄幅偏軟。近9周計，CCL跌3周後升3周再跌3周，指數三升六跌，累跌1.41%；CCL繼續在165點到168點之間反覆。
楊明儀表示，昨日(15日)美國聯儲局暫停加息，但預期下半年仍可能再加息兩次，本港主要銀行亦宣布最優惠利率維持不變，對本地二手樓價的影響將於7月上旬公布的CCL才開始反映。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報167.25點，按周回落0.54%。CCL(中小型單位)報165.78點，按周下滑0.53%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累瀉1.43%及1.26%。CCL(大型單位)報167.28點，按周跌0.24%。
港島區按周瀉2.6%
四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass報165.87點，按周瀉2.64%，指數重回今年2月水平。新界東CCL_Mass報179.28點，按周跌0.47%，連跌2周共0.93%。九龍CCL_Mass報162.25點，按周升0.63%，終止2周連跌。新界西CCL_Mass報156.99點，按周微升0.03%，連升5周共3.59%。
樓價回軟，以致2023年升幅收窄。今年計，CCL累漲5.9%，CCL Mass飆7%，CCL(中小型單位)增7.13%，CCL(大型單位)升0.37%。港島上揚6.4%，九龍走高7.61%，新界東升5.45%，新界西飆7.96%。
63%成分屋苑呎價按月回落
138個成分屋苑中，有87個、即約63%屋苑本周調整實用呎價按月下跌，其中本周跌幅較大的港島區，杏花邨跌幅達11.3%，而南豐新邨、逸濤灣及深灣軒，跌幅介乎4%至5.1%。至於連升5周的新界西，珀麗灣升幅達10.4%，而綠楊新邨、映灣園及海濱花園，升幅介乎2.9%至5.7%。
今日(16日)公布的指數，根據今年6月5日至11日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在今年5月22日至28日簽臨時買賣合約，是今年5月4日美國聯儲局加息0.25厘及本地主要銀行宣布上調最優惠利率0.125厘後第3周的市況。