樓價指數｜CCL連挫3周共1.13% 有區樓價卻連升5周！

楊明儀表示，昨日(15日)美國聯儲局暫停加息，但預期下半年仍可能再加息兩次，本港主要銀行亦宣布最優惠利率維持不變，對本地二手樓價的影響將於7月上旬公布的CCL才開始反映。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，港股大幅波動，市場觀望，二手樓市成交淡靜，整體樓價持續窄幅偏軟。近9周計，CCL跌3周後升3周再跌3周，指數三升六跌，累跌1.41%；CCL繼續在165點到168點之間反覆。

63% 成分屋苑呎價按月回落

138個成分屋苑中，有87個、即約63%屋苑本周調整實用呎價按月下跌，其中本周跌幅較大的港島區，杏花邨跌幅達11.3%，而南豐新邨、逸濤灣及深灣軒，跌幅介乎4%至5.1%。至於連升5周的新界西，珀麗灣升幅達10.4%，而綠楊新邨、映灣園及海濱花園，升幅介乎2.9%至5.7%。

今日(16日)公布的指數，根據今年6月5日至11日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在今年5月22日至28日簽臨時買賣合約，是今年5月4日美國聯儲局加息0.25厘及本地主要銀行宣布上調最優惠利率0.125厘後第3周的市況。

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