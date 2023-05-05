熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-05-05 18:08:08

樓價指數｜CCL連挫3周共1.97% 返回3月水平 分析料樓價短暫受壓

分享：
樓價指數｜CCL連挫3周共1.97% 返回3月水平 分析料樓價短暫受壓

樓價指數｜CCL連挫3周共1.97% 返回3月水平 分析料樓價短暫受壓

二手樓價走勢受壓，中原城市領先指數CCL最新報165.08點，按周跌1.30%，連跌3周共1.97%，指數見8周新低，重回20233月初水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，復活節長假期後，業主買家雙方出現拉鋸局面，二手成交轉淡，樓價短暫受壓。

本周CCL1.30%，上周跌0.62%，前周跌0.07%，跌幅擴大，終止連續5周於168點上下橫行。昨日(4)美國聯儲局加息0.25厘，市場相信加息周期將結束，而本港主要銀行亦宣布上調最優惠利率0.125厘，對香港二手樓價的影響將於5月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass166.78點，按周挫1.49%CCL(中小型單位)165.12點，按周跌1.35%，連跌3周共1.64%CCL MassCCL(中小型單位)跌幅擴大，指數齊創8周新低，同樣重回20233月初水平。CCL(大型單位)164.86點，按周回落1.03%，連跌2周共4.04%，指數創13周新低，重回20231月水平。

樓價指數｜CCL連挫3周共1.97% 返回3月水平 分析料樓價短暫受壓

四區樓價三跌一升，影響整體樓價回軟。

港九樓價跌幅逾2%

四區樓價三跌一升，影響整體樓價回軟。港島CCL_Mass166.86點，按周瀉2.56%，連跌2周共3.84%。九龍CCL_Mass160.68點，按周挫2.56%，連跌3周共3.25%。港九市區樓價率先下跌，港島指數重回20232月水平，九龍指數重回20233月水平。

至於新界西CCL_Mass153.48點，按周跌1.27%。新界東CCL_Mass183.63點，按周升1.82%，連升2周共2.23%

樓價短暫回軟，以致2023年升幅收窄。CCL今年累漲5.30%CCL Mass6.70%CCL(中小型單位)6.71%CCL(大型單位)1.08%。港島上揚7.03%，九龍增6.57%，新界東漲8.01%，新界西升5.54%

今日(5)公布的指數，根據今年424日至30日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在今年410日至16日簽臨時買賣合約，是今年47日至10日復活節長假期後第1周的市況。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受