樓價指數｜CCL連挫3周共1.97% 返回3月水平 分析料樓價短暫受壓

二手樓價走勢受壓，中原城市領先指數CCL最新報165.08點，按周跌1.30%，連跌3周共1.97%，指數見8周新低，重回2023年3月初水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，復活節長假期後，業主買家雙方出現拉鋸局面，二手成交轉淡，樓價短暫受壓。
本周CCL跌1.30%，上周跌0.62%，前周跌0.07%，跌幅擴大，終止連續5周於168點上下橫行。昨日(4日)美國聯儲局加息0.25厘，市場相信加息周期將結束，而本港主要銀行亦宣布上調最優惠利率0.125厘，對香港二手樓價的影響將於5月下旬公布的CCL才開始反映。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報166.78點，按周挫1.49%。CCL(中小型單位)報165.12點，按周跌1.35%，連跌3周共1.64%。CCL Mass及CCL(中小型單位)跌幅擴大，指數齊創8周新低，同樣重回2023年3月初水平。CCL(大型單位)報164.86點，按周回落1.03%，連跌2周共4.04%，指數創13周新低，重回2023年1月水平。
港九樓價跌幅逾2%
四區樓價三跌一升，影響整體樓價回軟。港島CCL_Mass報166.86點，按周瀉2.56%，連跌2周共3.84%。九龍CCL_Mass報160.68點，按周挫2.56%，連跌3周共3.25%。港九市區樓價率先下跌，港島指數重回2023年2月水平，九龍指數重回2023年3月水平。
至於新界西CCL_Mass報153.48點，按周跌1.27%。新界東CCL_Mass報183.63點，按周升1.82%，連升2周共2.23%。
樓價短暫回軟，以致2023年升幅收窄。CCL今年累漲5.30%，CCL Mass升6.70%，CCL(中小型單位)增6.71%，CCL(大型單位)跌1.08%。港島上揚7.03%，九龍增6.57%，新界東漲8.01%，新界西升5.54%。
今日(5日)公布的指數，根據今年4月24日至30日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在今年4月10日至16日簽臨時買賣合約，是今年4月7日至10日復活節長假期後第1周的市況。