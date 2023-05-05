樓價指數｜CCL連挫3周共1.97% 返回3月水平 分析料樓價短暫受壓

本周CCL跌1.30%，上周跌0.62%，前周跌0.07%，跌幅擴大，終止連續5周於168點上下橫行。昨日(4日)美國聯儲局加息0.25厘，市場相信加息周期將結束，而本港主要銀行亦宣布上調最優惠利率0.125厘，對香港二手樓價的影響將於5月下旬公布的CCL才開始反映。

港九樓價跌幅逾 2%

四區樓價三跌一升，影響整體樓價回軟。港島CCL_Mass報166.86點，按周瀉2.56%，連跌2周共3.84%。九龍CCL_Mass報160.68點，按周挫2.56%，連跌3周共3.25%。港九市區樓價率先下跌，港島指數重回2023年2月水平，九龍指數重回2023年3月水平。

至於新界西CCL_Mass報153.48點，按周跌1.27%。新界東CCL_Mass報183.63點，按周升1.82%，連升2周共2.23%。

樓價短暫回軟，以致2023年升幅收窄。CCL今年累漲5.30%，CCL Mass升6.70%，CCL(中小型單位)增6.71%，CCL(大型單位)跌1.08%。港島上揚7.03%，九龍增6.57%，新界東漲8.01%，新界西升5.54%。

今日(5日)公布的指數，根據今年4月24日至30日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在今年4月10日至16日簽臨時買賣合約，是今年4月7日至10日復活節長假期後第1周的市況。

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