樓價指數｜CCL連漲3周共2.88% 中原：樓價上升方向未變 走勢反覆向上

中原城市領先指數CCL最新報164.59點，創17周新高，按周升0.22%，連升3周共2.88%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映財政預算案前夕，樓價升幅收窄，但升勢仍然持續。2月下旬政府下調印花稅及取消口罩令，而今周美國暗示加快加息步伐，利好利淡消息交錯，預期樓價上升方向未變，走勢反覆向上。復活節前後CCL短期目標170點，現時相差5.41點或3.29%。3月23日美國聯儲局公布議息結果，對香港樓價的影響將會在4月中旬公布的CCL才開始反映。

新界兩區撐起大市

本周四區樓價二升二跌，新界兩區上升，港九市區回軟。新界東CCL_Mass報176.58點，創17周新高，按周升1.1%。新界東樓價連升6周共4.98%，為2018年7月之後的最長連升。新界西CCL_Mass報151.28點，創16周新高，按周升0.71%。

港島CCL_Mass報167.51點，為近17周次高，按周跌0.46%。九龍CCL_Mass報160.28點，為近20周次高，按周跌0.84%。港島及九龍樓價同樣連升2周後回軟。

今天(10日)公布的指數，根據今年2月27日至3月5日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年2月13日至2月19日簽臨時買賣合約，是今年2月2日美國聯儲局宣布加息0.25厘後第2周的市況。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊