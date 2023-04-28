樓價指數｜CCL連跌兩周共0.68% 中原：樓價升勢暫受壓

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.30點，按周沒有升跌，指數連續5周企穩169點水平。CCL(中小型單位)報167.38點，按周跌0.13%，指數連續5周企穩167點水平。CCL Mass及CCL(中小型單位)波幅明顯收窄，走勢持續窄幅徘徊。不過，CCL(大型單位)報166.57點，按周挫3.04%，豪宅樓價出現波動，拖累整體樓價回軟。

楊明儀表示，近5周計，CCL於168點上下橫行，微升0.45%，相信短期樓價繼續窄幅爭持。期望下周四(5月4日)美國聯儲局公布議息結果後，樓價走勢可以有較明顯的走向，仍有待5月下旬公布的CCL才開始反映。

貝沙灣呎價按月急插 24% 嘉湖山莊漲一成

至於138個成分屋苑中，有80個或約58%的調整實用呎價按月錄得下跌，當中跌幅較大屋苑包括貝沙灣、置富花園及新港城，介乎10.1%至23.8%。至於升幅較大屋苑包括藍灣半島、海逸豪園及嘉湖山莊，介乎9.9%至16.7%。

今日(28日)公布的指數，根據今年4月17日至23日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾五成的交易是在今年4月3日至9日簽臨時買賣合約，是今年4月7日至10日復活節長假期當周的市況。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)