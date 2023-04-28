樓價指數｜CCL連跌兩周共0.68% 中原：樓價升勢暫受壓

二手樓價走勢偏軟，中原城市領先指數CCL最新報167.25點，按周跌0.62%；指數更連跌2周共0.68%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓價升勢短暫受壓，反映復活節長假期，不少市民趁機外遊，加上部分業主收窄議價空間，買家觀望，影響二手樓市成交減慢，樓價輕微回軟。
楊明儀表示，近5周計，CCL於168點上下橫行，微升0.45%，相信短期樓價繼續窄幅爭持。期望下周四(5月4日)美國聯儲局公布議息結果後，樓價走勢可以有較明顯的走向，仍有待5月下旬公布的CCL才開始反映。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.30點，按周沒有升跌，指數連續5周企穩169點水平。CCL(中小型單位)報167.38點，按周跌0.13%，指數連續5周企穩167點水平。CCL Mass及CCL(中小型單位)波幅明顯收窄，走勢持續窄幅徘徊。不過，CCL(大型單位)報166.57點，按周挫3.04%，豪宅樓價出現波動，拖累整體樓價回軟。
港九樓價回落
四區樓價呈「二跌二升」，各自反覆爭持。港島CCL_Mass報171.25點，按周挫1.31%，連升2周後回軟。九龍CCL_Mass報164.90點，按周跌0.15%，連跌2周共0.71%。新界東CCL_Mass報180.35點，按周升0.41%，終止2周連跌。新界西CCL_Mass報155.45點，按周升1.39%，指數重上2022年10月水平。
至於2023年迄今計算，CCL累漲6.68%，CCL Mass上揚8.31%，CCL(中小型單位)增8.17%，CCL(大型單位)微跌0.05%。港島飆9.85%，九龍漲9.36%，新界東升6.08%，新界西走高6.90%。
貝沙灣呎價按月急插24% 嘉湖山莊漲一成
至於138個成分屋苑中，有80個或約58%的調整實用呎價按月錄得下跌，當中跌幅較大屋苑包括貝沙灣、置富花園及新港城，介乎10.1%至23.8%。至於升幅較大屋苑包括藍灣半島、海逸豪園及嘉湖山莊，介乎9.9%至16.7%。
今日(28日)公布的指數，根據今年4月17日至23日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾五成的交易是在今年4月3日至9日簽臨時買賣合約，是今年4月7日至10日復活節長假期當周的市況。