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地產
2023-04-28 18:06:36

樓價指數｜CCL連跌兩周共0.68% 中原：樓價升勢暫受壓

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樓價指數｜CCL連跌兩周共0.68% 中原：樓價升勢暫受壓

樓價指數｜CCL連跌兩周共0.68% 中原：樓價升勢暫受壓

二手樓價走勢偏軟，中原城市領先指數CCL最新報167.25點，按周跌0.62%；指數更連跌2周共0.68%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓價升勢短暫受壓，反映復活節長假期，不少市民趁機外遊，加上部分業主收窄議價空間，買家觀望，影響二手樓市成交減慢，樓價輕微回軟。

楊明儀表示，近5周計，CCL168點上下橫行，微升0.45%，相信短期樓價繼續窄幅爭持。期望下周四(54)美國聯儲局公布議息結果後，樓價走勢可以有較明顯的走向，仍有待5月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass169.30點，按周沒有升跌，指數連續5周企穩169點水平。CCL(中小型單位)167.38點，按周跌0.13%，指數連續5周企穩167點水平。CCL MassCCL(中小型單位)波幅明顯收窄，走勢持續窄幅徘徊。不過，CCL(大型單位)166.57點，按周挫3.04%，豪宅樓價出現波動，拖累整體樓價回軟。

樓價指數｜CCL連跌兩周共0.68% 中原：樓價升勢暫受壓

樓價指數｜CCL指數連跌兩周共0.68% 中原：樓價升勢暫受壓

港九樓價回落

四區樓價呈「二跌二升」，各自反覆爭持。港島CCL_Mass171.25點，按周挫1.31%，連升2周後回軟。九龍CCL_Mass164.90點，按周跌0.15%，連跌2周共0.71%。新界東CCL_Mass180.35點，按周升0.41%，終止2周連跌。新界西CCL_Mass155.45點，按周升1.39%，指數重上202210月水平。

至於2023年迄今計算，CCL累漲6.68%CCL Mass上揚8.31%CCL(中小型單位)8.17%CCL(大型單位)微跌0.05%。港島飆9.85%，九龍漲9.36%，新界東升6.08%，新界西走高6.90%

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貝沙灣呎價按月急插24% 嘉湖山莊漲一成

至於138個成分屋苑中，有80個或約58%的調整實用呎價按月錄得下跌，當中跌幅較大屋苑包括貝沙灣、置富花園及新港城，介乎10.1%23.8%。至於升幅較大屋苑包括藍灣半島、海逸豪園及嘉湖山莊，介乎9.9%16.7%

今日(28)公布的指數，根據今年417日至23日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾五成的交易是在今年43日至9日簽臨時買賣合約，是今年47日至10日復活節長假期當周的市況。

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