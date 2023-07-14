樓價指數｜CCL連跌兩周共1.26% 創10周新低 第三季料下試163點

四大樓價指數齊跌2周 逾7個月首見

CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)，四大樓價指數齊跌2周，是2022年11月、即33周以來首見，整體樓價有向下調整的趨勢。上周五(7日)政府放寬物業按揭成數，而周一(10日)有中小型銀行上調新造H按封頂息至最優惠利率(P)水平，對本港二手樓價的影響將於本月下旬及8月上旬公布的CCL才開始反映。



至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.91點，按周跌0.19%，連跌2周共1.29%。CCL(中小型單位)報164.39點，按周挫0.3%，連跌2周共1.39%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創18周新低，重返今年3月時水平。CCL(大型單位)報169.19點，按周下滑0.3%，連跌3周共0.66%。