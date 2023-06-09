樓價指數｜CCL連跌2周共0.65% 二手市況仍處拉鋸局面

二手樓價走低，中原城市領先指數CCL最新報166.82點，按周微跌0.04%，連跌2周共0.65%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手樓市仍處於拉鋸局面，整體樓價持續窄幅徘徊。近8周計，CCL三升五跌，累跌0.94%，指數上下波幅僅約3點，繼續在165點到168點之間反覆爭持。 楊明儀表示，周一(5日)政府考慮進一步為首次置業市民再放寬按揭成數比例，下周四(15日)美國聯儲局公布議息結果，對本港二手樓價的影響將於本月下旬及7月上旬公布的CCL才開始反映。 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報168.16點，按周回落0.15%。CCL(中小型單位)報166.66點，按周跌0.10%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌0.89%及0.74%。CCL(大型單位)報167.68點，按周升0.32%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)走勢同樣窄幅爭持。