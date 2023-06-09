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2023-06-09 16:57:39

樓價指數｜CCL連跌2周共0.65% 二手市況仍處拉鋸局面

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樓價指數｜CCL連跌2周共0.65% 二手市況仍處拉鋸局面

CCL上下波幅僅約3點，繼續在165點到168點之間反覆爭持。(資料圖片)

二手樓價走低，中原城市領先指數CCL最新報166.82點，按周微跌0.04%，連跌2周共0.65%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手樓市仍處於拉鋸局面，整體樓價持續窄幅徘徊。近8周計，CCL三升五跌，累跌0.94%，指數上下波幅僅約3點，繼續在165點到168點之間反覆爭持。

楊明儀表示，周一(5)政府考慮進一步為首次置業市民再放寬按揭成數比例，下周四(15)美國聯儲局公布議息結果，對本港二手樓價的影響將於本月下旬及7月上旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass168.16點，按周回落0.15%CCL(中小型單位)166.66點，按周跌0.10%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌0.89%0.74%CCL(大型單位)167.68點，按周升0.32%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)走勢同樣窄幅爭持。

樓價指數｜CCL連跌2周共0.65% 二手市況仍處拉鋸局面

四區樓價兩升兩跌，繼續各自反覆。

港島及新界西逆市造好

四區樓價兩升兩跌，繼續各自反覆。港島CCL_Mass170.36點，按周微升0.08%。九龍CCL_Mass161.24點，按周跌0.36%，連跌2周共2.28%。新界東CCL_Mass180.12點，按周挫0.47%，連升2周後回軟。新界西CCL_Mass156.95點，按周增0.13%，連升4周共3.56%

2023年計，CCL累漲6.41%CCL Mass產揚7.58%CCL(中小型單位)7.7%CCL(大型單位)0.61%。港島飆9.28%，九龍走高6.94%，新界東升5.95%，新界西增7.93%

今天(9)公布的指數，根據今年529日至64日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年515日至21日簽臨時買賣合約，是今年54日美國聯儲局加息0.25厘及本地主要銀行宣布上調最優惠利率0.125厘後第2周的市況。

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