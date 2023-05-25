樓價指數｜CCL連跌3周後錄3連升 累漲1.71% 樓價短期走勢反覆爭持

楊明儀表示，短期走勢上，整體樓價反覆爭持，CCL持續於165點到168點之間窄幅徘徊。(資料圖片)

二手樓價走勢好淡爭持，中原城市領先指數CCL最新報167.91點，按周升0.68%，連升3周共1.71%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，CCL早前連跌3周後回升3周，6周累計跌0.29%。短期走勢上，整體樓價反覆爭持，CCL持續於165點到168點之間窄幅徘徊。

楊明儀指出，本周指數是反映5月4日美國聯儲局加息0.25厘及本地主要銀行加息0.125厘當周的市況。在美國議息前，本港銀行率先調高按揭現金回贈優惠，有助抵銷部分加息的影響，而且市場憧憬加息周期結束，樓價短暫回穩。近日港元拆息高企，銀行的資金成本壓力增加，本港利率有機會再上調，對二手樓價的影響將於6月中旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.67點，按周上揚0.95%，連升3周1.73%。CCL(中小型單位)報167.90點，按周增0.77%，連升3周1.68%。CCL(大型單位)報167.95點，按周升0.23%，連升3周1.87%。近6周計，CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)同樣反覆爭持，分別跌0.03%、升0.01%及跌1.82%。