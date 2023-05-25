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2023-05-25 16:55:47

樓價指數｜CCL連跌3周後錄3連升 累漲1.71% 樓價短期走勢反覆爭持

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樓價指數｜CCL連跌3周後錄3連升 累漲1.71% 樓價短期走勢反覆爭持

楊明儀表示，短期走勢上，整體樓價反覆爭持，CCL持續於165點到168點之間窄幅徘徊。(資料圖片)

二手樓價走勢好淡爭持，中原城市領先指數CCL最新報167.91點，按周升0.68%，連升3周共1.71%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，CCL早前連跌3周後回升3周，6周累計跌0.29%短期走勢上，整體樓價反覆爭持，CCL持續於165點到168點之間窄幅徘徊。

楊明儀指出，本周指數是反映54日美國聯儲局加息0.25厘及本地主要銀行加息0.125厘當周的市況。在美國議息前，本港銀行率先調高按揭現金回贈優惠，有助抵銷部分加息的影響，而且市場憧憬加息周期結束，樓價短暫回穩。近日港元拆息高企，銀行的資金成本壓力增加，本港利率有機會再上調，對二手樓價的影響將於6月中旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass169.67點，按周上揚0.95%，連升31.73%CCL(中小型單位)167.90點，按周增0.77%，連升31.68%CCL(大型單位)167.95點，按周升0.23%，連升31.87%。近6周計，CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)同樣反覆爭持，分別跌0.03%、升0.01%及跌1.82%

樓價指數｜CCL連跌3周後錄3連升 累漲1.71% 樓價短期走勢反覆爭持

本周四區樓價表現全升，其中港島及九龍均漲逾1%。

港九樓價表現標青

四區方面，港島CCL_Mass172.11點，按周飆1.48%，連升3周共3.15%。九龍CCL_Mass165.00點，按周漲1.32%。新界東CCL_Mass180.12點，按周增0.42%。新界西CCL_Mass156.03點，按周升0.21%，連升2周共2.96%

2023年計，CCL累漲7.11%CCL Mass8.55%CCL(中小型單位)上揚8.5%CCL(大型單位)0.77%。港島上揚10.4%，九龍漲9.43%，新界東增5.95%，新界西升7.3%

今天(25)公布的指數，根據今年515日至21日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年51日至7日簽臨時買賣合約，是今年54日美國聯儲局加息0.25厘及本地主要銀行宣布上調最優惠利率0.125厘當周的市況。

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