樓價指數｜CCL連跌5周共3.42% 重返2017年12月水平

二手樓價走勢持續向下，中原城市領先指數CCL最新報164.78點，創256周新低，重返2017年12月水平，按周跌0.08%，連續5周回落，累跌3.42%。

CCL( 中小型單位 ) 率先下試 160 點低位

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，11月加息後，今周報的中原經紀人指數CSI(住宅售價)連續2周處於30點以下，中原估價指數(主要銀行)CVI亦連續7周處於10點以下谷底。兩個指數持續低企，同樣預示樓價跌勢未止，CCL跌幅有可能進一步擴大。上周四(3日)加息後的市況，將於兩周後(即本月下旬)公布的CCL才開始反映，估計CCL短期下調目標是160點；而CCL(中小型單位)將會率先下試160點低位，是四大整體指數中最先達到的。

三大整體指數齊跌5周，除CCL外，CCL Mass累挫3.45%，CCL(中小型單位)累跌3.57%。其中，CCL(中小型單位)最接近160點目標低位，現時僅相差2.97點或1.86%；CCL相差4.78點或2.99%；CCL Mass相差4.83點或3.02%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報164.83點，創259周新低，重返2017年11月水平，按周跌0.1%。CCL(中小型單位)報162.97點，創259周新低，重返2017年11月水平，按周降0.16%。CCL(大型單位)報173.60點，按周升0.28%，但仍為89周次低，繼續於2021年2月水平徘徊。