樓價指數｜CCL連跌6周 恐下試170點 九龍樓價率先逼近2019年低位

本港二手樓價走勢未見起色，中原城市領先指數CCL最新報174.62點，創128周新低(2020年3月低見174.03點)，按周跌0.58%。本周CCL跌破175點，短期目標下試170點，重返2019年初時的水平。CCL連跌6周，屬2019年10月後(近147周)以來首見。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL八大指數中，九龍樓價最接近2019年低位，差距最多的是新界西。以本周最新指數與2019年各自低位計，九龍CCL_Mass相差0.88點或0.53%，港島CCL_Mass相差5.33點或3.03%，新界東CCL_Mass相差7.55點或4.28%，新界西CCL_Mass相差13.31點或8.64%。CCL相差4.68點或2.75%，CCL Mass相差5.22點或3.06%，CCL(中小型單位)相差4.79點或2.83%，CCL(大型單位)相差5.22點或3.05%。
港島區樓價止5連跌 新界西連升3周
四區樓價走勢各異，九龍CCL_Mass最新報166.53點，創184周新低(2019年2月低見165.65點)，按周挫0.87%，連跌4周共3.81%。新界東CCL_Mass報183.81點，創181周新低(2019年3月低見182.71點)，按周下滑1.75%，連跌2周共4.52%。港島CCL_Mass報181.42點，按周升1.04%，連跌5周後反彈，上周指數創128周新低。新界西CCL_Mass報167.34點，按周升0.2%。值得一提，屯門新盤NOVO LAND熱賣，期間新界西樓價連升3周，共1.23%。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報176.09點，創180周新低(2019年3月低見175.38點)，按周跌0.25%。CCL(中小型單位)報174.24點，創180周新低(2019年3月低見173.32點)，按周降0.28%。CCL(大型單位)報176.59點，創75周新低(2021年3月低見176.22點)，按周瀉2.02%。CCL、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)三大整體指數齊跌6周，分別累減3.55%、3.39%及4.31%。CCL Mass連跌2周共1.18%。
僅得24個成分屋苑呎價按月向上
133個成分屋苑中，僅得24個本周調整實用呎價表現報升，佔比約18%。當中表現較好包括天水圍嘉湖山莊及鰂魚涌太古城，分別按月升3.4%及3.1%；深井碧堤半島漲7.6%；青衣青怡花園及美景花園各飆1.3%及10.5%。至於跌幅較大屋苑包括荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及海逸豪園，按月跌7%、9.3%及9.4%；馬鞍山新港城挫6.4%；沙田第一城插12.4%。
今日(26日)公布的指數，根據本月15至21日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成半的交易是在本月1至7日簽臨時買賣合約，是今年2月23日財政預算案宣布放寬按保後第23周的市況，以及今年7月28日美國聯儲局宣布加息0.75厘後第1周的市況。