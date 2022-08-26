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地產
2022-08-26 19:02:53

樓價指數｜CCL連跌6周 恐下試170點 九龍樓價率先逼近2019年低位

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樓價指數｜CCL連跌6周 恐下試170點 九龍樓價率先逼近2019年低位

樓價指數｜CCL連跌6周 恐下試170點 九龍樓價率先逼近2019年低位

本港二手樓價走勢未見起色，中原城市領先指數CCL最新報174.62點，創128周新低(20203月低見174.03)，按周跌0.58%。本周CCL跌破175點，短期目標下試170點，重返2019年初時的水平。CCL連跌6周，屬201910月後(147)以來首見。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL八大指數中，九龍樓價最接近2019年低位，差距最多的是新界西。以本周最新指數與2019年各自低位計，九龍CCL_Mass相差0.88點或0.53%，港島CCL_Mass相差5.33點或3.03%，新界東CCL_Mass相差7.55點或4.28%，新界西CCL_Mass相差13.31點或8.64%CCL相差4.68點或2.75%CCL Mass相差5.22點或3.06%CCL(中小型單位)相差4.79點或2.83%CCL(大型單位)相差5.22點或3.05%

港島區樓價止5連跌 新界西連升3

四區樓價走勢各異，九龍CCL_Mass最新報166.53點，創184周新低(20192月低見165.65)，按周挫0.87%，連跌4周共3.81%。新界東CCL_Mass183.81點，創181周新低(20193月低見182.71)，按周下滑1.75%，連跌2周共4.52%。港島CCL_Mass181.42點，按周升1.04%，連跌5周後反彈，上周指數創128周新低。新界西CCL_Mass167.34點，按周升0.2%。值得一提，屯門新盤NOVO LAND熱賣，期間新界西樓價連升3周，共1.23%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass176.09點，創180周新低(20193月低見175.38)，按周跌0.25%CCL(中小型單位)174.24點，創180周新低(20193月低見173.32)，按周降0.28%CCL(大型單位)176.59點，創75周新低(20213月低見176.22)，按周瀉2.02%CCLCCL(中小型單位)CCL(大型單位)三大整體指數齊跌6周，分別累減3.55%3.39%4.31%CCL Mass連跌2周共1.18%

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僅得24個成分屋苑呎價按月向上

133個成分屋苑中，僅得24個本周調整實用呎價表現報升，佔比約18%。當中表現較好包括天水圍嘉湖山莊及鰂魚涌太古城，分別按月升3.4%3.1%；深井碧堤半島漲7.6%；青衣青怡花園及美景花園各飆1.3%10.5%。至於跌幅較大屋苑包括荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及海逸豪園，按月跌7%9.3%9.4%；馬鞍山新港城挫6.4%；沙田第一城插12.4%

今日(26)公布的指數，根據本月1521日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成半的交易是在本月17日簽臨時買賣合約，是今年223日財政預算案宣布放寬按保後第23周的市況，以及今年728日美國聯儲局宣布加息0.75厘後第1周的市況。

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