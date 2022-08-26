樓價指數｜CCL連跌6周 恐下試170點 九龍樓價率先逼近2019年低位

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL八大指數中，九龍樓價最接近2019年低位，差距最多的是新界西。以本周最新指數與2019年各自低位計，九龍CCL_Mass相差0.88點或0.53%，港島CCL_Mass相差5.33點或3.03%，新界東CCL_Mass相差7.55點或4.28%，新界西CCL_Mass相差13.31點或8.64%。CCL相差4.68點或2.75%，CCL Mass相差5.22點或3.06%，CCL(中小型單位)相差4.79點或2.83%，CCL(大型單位)相差5.22點或3.05%。

僅得 24 個成分屋苑呎價按月向上

133個成分屋苑中，僅得24個本周調整實用呎價表現報升，佔比約18%。當中表現較好包括天水圍嘉湖山莊及鰂魚涌太古城，分別按月升3.4%及3.1%；深井碧堤半島漲7.6%；青衣青怡花園及美景花園各飆1.3%及10.5%。至於跌幅較大屋苑包括荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及海逸豪園，按月跌7%、9.3%及9.4%；馬鞍山新港城挫6.4%；沙田第一城插12.4%。

今日(26日)公布的指數，根據本月15至21日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成半的交易是在本月1至7日簽臨時買賣合約，是今年2月23日財政預算案宣布放寬按保後第23周的市況，以及今年7月28日美國聯儲局宣布加息0.75厘後第1周的市況。