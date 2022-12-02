樓價指數｜CCL連跌8周共6.72% 料明年新春前再挫近一成

樓市氣氛疲弱，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL繼續向下，連續2周處於160點之下。CCL最新報159.16點，重返2017年10月水平，按周跌0.38%，並連跌8周共6.72%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，上月3日加息後首周，樓價持續向下，跌勢未止。CCL由自己歷史高位累瀉16.82%，今年計則累挫13.76%；估計明年新春前後CCL將再下試144點支持位，現時距離目標差15.16點或9.53%。本月中旬美國議息，本港樓價會否出現短暫爭持，仍需觀察。

三大整體指數單周跌幅輕微收窄

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.80點，重返2017年4月水平，按周跌0.48%。CCL(中小型單位)報157.24點，重返2017年5月水平，按周跌0.49%。三大整體指數單周跌幅輕微收窄，但下調方向不變。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌8周，分別累降6.72%、6.98%及6.96%。至於CCL(大型單位)報168.45點，重返2018年2月水平，按周升0.1%，連跌2周後回穩。