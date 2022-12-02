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地產
2022-12-02 17:25:32

樓價指數｜CCL連跌8周共6.72% 料明年新春前再挫近一成

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樓價指數｜CCL連跌8周共6.72% 料明年新春前再挫近一成

CCL由自己歷史高位累瀉16.82%，今年計則累挫13.76%。(資料圖片)

樓市氣氛疲弱，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL繼續向下，連續2周處於160點之下。CCL最新報159.16點，重返201710月水平，按周跌0.38%，並連跌8周共6.72%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，上月3日加息後首周，樓價持續向下，跌勢未止。CCL由自己歷史高位累瀉16.82%，今年計則累挫13.76%；估計明年新春前後CCL將再下試144點支持位，現時距離目標差15.16點或9.53%。本月中旬美國議息，本港樓價會否出現短暫爭持，仍需觀察。

三大整體指數單周跌幅輕微收窄

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass158.80點，重返20174月水平，按周跌0.48%CCL(中小型單位)157.24點，重返20175月水平，按周跌0.49%。三大整體指數單周跌幅輕微收窄，但下調方向不變。CCLCCL MassCCL(中小型單位)齊跌8周，分別累降6.72%6.98%6.96%。至於CCL(大型單位)168.45點，重返20182月水平，按周升0.1%，連跌2周後回穩。

樓價指數｜CCL連跌8周共6.72% 料明年新春前再挫近一成

四區樓價表現方面，報「三跌一升」，走勢各自反覆回落。

新界兩區樓價按周齊挫逾1% 港島報升

四區樓價表現方面，報「三跌一升」，走勢各自反覆回落。新界東CCL_Mass170.30點，重返201710月水平，按周挫1.91%。新界西CCL_Mass147.68點，重返201711月水平，按周回落1.65%，連跌2周共4.17%。九龍CCL_Mass151.23點，重返20174月水平，按周跌0.32%，連跌3周共3.94%。港島CCL_Mass162.72點，重返20173月水平，按周升1.38%，連跌2周後單周回升。

超過九成屋苑呎價按月向下 麗城花園挫逾18%

133個成分屋苑中，多達122個本周調整實用呎價按月向下，佔比超過九成；其中新界西32個成分屋苑全數報跌，當中跌幅超過10%的屋苑，包括荃灣綠楊新邨、海濱花園、麗城花園及屯門大興花園，麗城花園跌幅更達到18.5%。其他屋苑包括尖沙咀港景峰、九龍灣淘大花園、馬鞍山新港城、火炭銀禧花園，呎價按月跌幅亦達到一成或以上。

至於表現靠穩屋苑有荔枝角美孚新邨、鴨脷洲海怡半島、土瓜灣翔龍灣、薄扶林置富花園等，升幅介乎0.4%6.23%

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今日(2)公布的指數，根據今年1121日至27日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近九成的交易是在今年1031日至116日簽臨時買賣合約，是今年113日美國聯儲局宣布加息0.75厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.25厘後第1周的市況。

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