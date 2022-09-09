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地產
2022-09-09 19:00:00

樓價指數｜CCL連跌8周累插逾5% 九龍區率先跌破2019年低位

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樓價指數｜CCL連跌8周累插逾5% 九龍區率先跌破2019年低位

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，170點水平為短期支持位，希望CCL能夠守住該水平。(資料圖片)

二手樓價跌勢未止，中原城市領先指數CCL最新報171.83點，創185周新低(20192月低見170.87)，按周跌0.8%；連跌8周合共5.09%，跌幅超過2019年調整，時間亦少2周。201910CCL曾連跌10周共4.98%。樓價持續穩步向下，跌勢有擴大跡象。170點水平為短期支持位，希望CCL能夠守住該水平。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周九龍CCL_Mass率先跌破2019年低位，低2.57點或1.55%。港島CCL_Mass亦迫近2019年低位，僅相差0.8點或0.45%。新界東CCL_Mass相差6.66點或3.78%，新界西CCL_Mass相差10.13點或6.58%。四大整體指數中，CCL(中小型單位)最貼近2019年低位，相差1.58點或0.93%CCL相差1.88點或1.11%CCL Mass相差1.91點或1.12%CCL(大型單位)相差4.54點或2.65%

港島及九龍向下 新界區靠穩

九龍CCL_Mass最新報163.08點，創240周新低(20181月低見162.20)，按周挫2.83%，跌幅是20199月後(157)以來最大。港島CCL_Mass176.89點，創190周新低(20191月低見176.09)，按周降1.7%，跌幅20周以來最大，連跌2周共2.5%。新界東CCL_Mass182.92點，為近183周次低，按周升0.71%，早前連跌3周。新界西CCL_Mass164.15點，為近79周次低，按周升1.48%，上周急跌今周單周反彈。近8周計，九龍跌幅最明顯，累插7.14%，新界東累瀉4.76%，港島累挫4.63%，新界西累跌3.49%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass172.77點，創185周新低(20192月低見172.53)，按周降0.91%，連跌4周共3.04%，近8周累挫5.2%CCL(中小型單位)171.05點，創185周新低(20192月低見170.78)，按周跌0.86%，連跌8周共5.18%CCL(大型單位)175.91點，創79周新低(20212月低見173.63)，按周減0.53%，近8周累跌4.68%

今天(9)公布的指數，根據今年829日至94日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾九成的交易是在今年81521日簽臨時買賣合約，是今年728日美國聯儲局宣布加息0.75厘後第3周的市況，以及今年818日滙豐上調拆息按揭(H)封頂息0.25厘當周的市況。

樓價指數｜CCL連跌8周累插逾5% 九龍區率先跌破2019年低位

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