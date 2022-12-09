樓價指數｜CCL連跌9周 今年累瀉近15% 新界西樓價跌勢明顯加快

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，昨日(8日)政府宣布縮短隔離時間，對樓市的影響將於月底公布的CCL才開始反映。另外，本地拆息上升增加銀行的加息壓力，下周四(15日)美國將公布議息結果，將於明年1月上旬的CCL才開始反映。現時CCL距離預期下個低位144點，相差13.67點或9.49%，估計明年新春前後達到。

樓價調整未完，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報157.67點，重返2017年5月水平，按周跌0.94%；連跌9周合共7.59%。上月3日加息後第2周，整體樓價續向下。CCL由自己歷史高位191.34點，累跌17.6%，今年計則累跌14.57%。

新界西樓價近 3 周累插逾半成

四區方面，新界西樓價跌勢明顯加快，近3周累跌超過半成。新界西CCL_Mass報145.03點，重返2017年9月水平，按周挫1.79%，連跌3周共5.89%。

九龍CCL_Mass報148.42點，重返2017年4月水平，按周瀉1.86%，為表現最差地區；連跌4周共5.72%。新界東CCL_Mass報168.69點，重返2017年10月水平，按周跌0.95%，連跌2周共2.84%。港島CCL_Mass報163.45點，重返2017年4月水平，按周升0.45%，連升2周共1.83%。

屯門大興花園呎價按月勁瀉 26%

今日(9日)起CCL成分屋苑數目由133個增加至138個，多達126個本周調整實用呎價按月向下，佔比達91.3%；當中跌幅超過10%的屋苑包括鰂魚涌太古城、奧運站維港灣、尖沙咀港景峰、馬鞍山新港城、屯門豫豐花園、荃灣海濱花園及麗城花園；而屯門大興花園更急插26.3%。

至於表現靠穩屋苑有東涌藍天海岸、荃灣荃威花園、西營盤縉城峰、鴨脷洲海怡半島、薄扶林置富花園、上水皇府山，升幅介乎1.1%至10.5%。