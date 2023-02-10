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2023-02-10 17:48:35

樓價指數｜CCL重越160點水平 按周飆1.25% 升幅逾年半最勁！

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樓價指數｜CCL重越160點水平 按周飆1.25% 升幅逾年半最勁！

CCL重越160點水平，最新報160.73點，創12周新高，按周升1.25%，升幅是2021年4月、逾21個月以來最大。(資料圖片)

樓市走勢向上，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL重越160點水平，最新報160.73點，創12周新高，按周升1.25%，升幅是20214月、逾21個月以來最大。

確認樓價出現V型反彈

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周指數是反映農曆新年長假期前1周的市況，CCL升幅擴大，成功升破160點，兼連升2周共1.81%。農曆新年後季節性旺市順利來臨，下個短期目標CCL重上170點水平，估計復活節前後達到。

去年12月起，CCL明顯轉勢見底(156.37)回升，近7周錄得「61跌」，累漲2.79%，確認樓價出現V型反彈。樓市成交持續活躍，展望樓價穩步向上。現時CCL距離170點，相差9.27點或5.77%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass161.21點，按周升1.31%，升幅是20226月、32周以來最大。CCL(中小型單位)159.64點，按周增1.31%，升幅是20214月、93周以來最大。CCL MassCCL(中小型單位)齊創12周新高，兼齊升2周，分別累升1.94%2.03%CCL(大型單位)166.23點，按周上揚0.98%，升幅是202210月、18周以來最大。

樓價指數｜CCL重越160點水平 按周飆1.25% 升幅逾年半最勁！

新界西CCL_Mass報145.98點，按周跌0.95%，結束4周連升。

港島樓價本周漲近3% 新界西結束4周連升

四區本周樓價表現方面，港島CCL_Mass166.94點，創13周新高，按周漲2.94%，升幅是202211月、64周以來最大，連升7周共7.29%。九龍CCL_Mass155.42點，創12周新高，按周增1.32%，升幅8周以來最大，連升2周共2.52%。新界東CCL_Mass172.29點，創11周新高，按周漲1.92%，升幅是202211(62)以來最大，連升2周共2.43%。新界西CCL_Mass145.98點，按周跌0.95%，結束4周連升。

樓價見底後近7周計，CCL Mass累升3.45%CCL(中小型單位)3.42%CCL(大型單位)0.07%。港島累漲7.29%，九龍上揚3.72%，新界東漲2.65%，新界西則跌0.39%

今天(10)公布的指數，根據今年130日至25日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近五成的交易是在今年116日至22日簽臨時買賣合約，是今年122日至25日新春長假前1周的市況。

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