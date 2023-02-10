樓價指數｜CCL重越160點水平 按周飆1.25% 升幅逾年半最勁！

樓市走勢向上，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL重越160點水平，最新報160.73點，創12周新高，按周升1.25%，升幅是2021年4月、逾21個月以來最大。
確認樓價出現V型反彈
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周指數是反映農曆新年長假期前1周的市況，CCL升幅擴大，成功升破160點，兼連升2周共1.81%。農曆新年後季節性旺市順利來臨，下個短期目標CCL重上170點水平，估計復活節前後達到。
去年12月起，CCL明顯轉勢見底(156.37點)回升，近7周錄得「6升1跌」，累漲2.79%，確認樓價出現V型反彈。樓市成交持續活躍，展望樓價穩步向上。現時CCL距離170點，相差9.27點或5.77%。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.21點，按周升1.31%，升幅是2022年6月、32周以來最大。CCL(中小型單位)報159.64點，按周增1.31%，升幅是2021年4月、93周以來最大。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創12周新高，兼齊升2周，分別累升1.94%及2.03%。CCL(大型單位)報166.23點，按周上揚0.98%，升幅是2022年10月、18周以來最大。
港島樓價本周漲近3% 新界西結束4周連升
四區本周樓價表現方面，港島CCL_Mass報166.94點，創13周新高，按周漲2.94%，升幅是2022年11月、64周以來最大，連升7周共7.29%。九龍CCL_Mass報155.42點，創12周新高，按周增1.32%，升幅8周以來最大，連升2周共2.52%。新界東CCL_Mass報172.29點，創11周新高，按周漲1.92%，升幅是2022年11月(62周)以來最大，連升2周共2.43%。新界西CCL_Mass報145.98點，按周跌0.95%，結束4周連升。
樓價見底後近7周計，CCL Mass累升3.45%，CCL(中小型單位)升3.42%，CCL(大型單位)升0.07%。港島累漲7.29%，九龍上揚3.72%，新界東漲2.65%，新界西則跌0.39%。
今天(10日)公布的指數，根據今年1月30日至2月5日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近五成的交易是在今年1月16日至22日簽臨時買賣合約，是今年1月22日至25日新春長假前1周的市況。