樓價指數｜CCL重越160點水平 按周飆1.25% 升幅逾年半最勁！

CCL重越160點水平，最新報160.73點，創12周新高，按周升1.25%，升幅是2021年4月、逾21個月以來最大。(資料圖片)

樓市走勢向上，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL重越160點水平，最新報160.73點，創12周新高，按周升1.25%，升幅是2021年4月、逾21個月以來最大。

確認樓價出現 V 型反彈

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周指數是反映農曆新年長假期前1周的市況，CCL升幅擴大，成功升破160點，兼連升2周共1.81%。農曆新年後季節性旺市順利來臨，下個短期目標CCL重上170點水平，估計復活節前後達到。

去年12月起，CCL明顯轉勢見底(156.37點)回升，近7周錄得「6升1跌」，累漲2.79%，確認樓價出現V型反彈。樓市成交持續活躍，展望樓價穩步向上。現時CCL距離170點，相差9.27點或5.77%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.21點，按周升1.31%，升幅是2022年6月、32周以來最大。CCL(中小型單位)報159.64點，按周增1.31%，升幅是2021年4月、93周以來最大。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創12周新高，兼齊升2周，分別累升1.94%及2.03%。CCL(大型單位)報166.23點，按周上揚0.98%，升幅是2022年10月、18周以來最大。